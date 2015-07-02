Haziranda en çok limonun fiyatı arttı

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2015 yılı haziran ayında ürün arzında yaşanan azalmaya bağlı olarak limon yüzde 30,37 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.



İTO, 2015 haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı.



Haziran ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 59'unun perakende fiyatı artarken, 45 ürünün fiyatı düştü, 138 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Haziran ayı itibariyle ürün arzında yaşanan azalmaya bağlı olarak limon yüzde 30,37 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Limonu, yüzde 20,04 artışla

fındık, yüzde 8,35 artışla "dışarıda yenen yemek" ve yüzde 7,56 artışla ceviz izledi.



Gıda maddeleri grubunda yer alan ve ürün arzında artış yaşanan domates, haziranda yüzde 37,76 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Domatesi

yüzde 35,35 düşüşle kıvırcık salata, yüzde 30,77 düşüşle kayısı ve yüzde 30,47 düşüşle kiraz izledi.





Haziran ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

MEVSİMSEL TARIM ÜRÜNLERİ Yüzde Değişim (%) Limon 30,37 Çilek 5,81 Domates -37,76 Kayısı -30,77 Kiraz -30,47 Patates -23,27 Sivri Biber -22,4 Taze Fasulye -18,01 Bezelye -16 Erik -13,91 Soğan -13,14 Salatalık -11,73 Kabak -7,26 MEVSİM DIŞI TARIM ÜRÜNLERİ Kıvırcık Salata -35,35 İŞLENMİŞ TARIM-SINAİ ve DİĞER ÜRÜNLER Fındık 20,04 Dışarıda yenen yemek 8,35 Ceviz 7,56 Gazoz 7,54 Kolalar 6,89 Tuzlu Fıstık 6,11 Sakatat 5,13 Gazyağı 3,02 Otel Ücreti -5,11