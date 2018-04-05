Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 44 ayın zirvesinde

İSTANBUL - Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü martta 1 milyar 683,5 milyon dolarlık ihracata imza atarken, bu rakam 44 ayın en yüksek seviyesine işaret etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı martta 1 milyar 683 milyon 513 bin dolarla 2014'ün temmuz ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Sektörün ihracatı, Temmuz 2014'te 1 milyar 720 milyon 102 bin dolar olmuştu.

Bu yılın ocak ve şubat aylarında sırasıyla 1 milyar 429 bin 165 bin dolar ve 1 milyar 407 milyon 539 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, ilk çeyrekteki toplam dış satımı ise 4 milyar 520 milyon 217 bin dolar seviyesine ulaştı.

Sektörün ilk çeyrekteki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4'lük artış kaydetti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mart ayı ihracatının yüzde 73,9'u İstanbul'dan gerçekleştirilirken, bu dönemde söz konusu ilden 1 milyar 243 milyon 460 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İstanbul'un ardından en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan iller, 135 milyon 371 bin dolarla İzmir, 98 milyon 401,1 bin dolarla Denizli ve 66 milyon 564,3 bin dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

Hazır giyimde 12 ilin ihracatı sıfıra düştü

Bu yılın mart ayında Yalova, Ordu, Hakkari, Bayburt, Bilecik, Elazığ, Kars, Kırıkkale, Muş, Tunceli, Erzincan ve Niğde'nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı sıfıra düştü.

Sektörün ihracatı 20 ilde bin doların altında kalırken, 30 ilde bir milyon doları aştı.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin verilere bakıldığında ise Hakkari, Niğde, Erzincan, Tunceli, Muş, Kırıkkale, Kars, Elazığ, Bilecik ve Bayburt hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında sıfır çekti. Bu dönemde en fazla ihracata imza atan illerin başında 3 milyar 334 milyon dolarla yine İstanbul geldi. İstanbul'u, 356,9 milyon dolarla İzmir, 270,2 milyon dolarla Denizli ve 181,9 milyon dolarla Bursa takip etti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü mart ayında en çok Almanya'ya ihracat yaptı. Sektör, martta ihracatının 296,4 milyon dolarlık kısmını Almanya'ya gerçekleştirirken, söz konusu ülkeyi 223,5 milyon dolarla İspanya, 177,4 milyon dolarla da Birleşik Krallık izledi.

"Bu yıl 19 milyar dolar çıtasını aşacağız"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin toplam ihracatının martta tüm zamanların en yüksek aylık rakama ulaştığını anımsatarak, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının da rekora koştuğunu söyledi.

İHKİB üyelerinin,Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının dörtte üçünü tek başına gerçekleştirdiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"3 yıllık sıkıntılı sürecin ardından 2018'e çok iyi başladık. Martta 44 ayın en iyi performansını gerçekleştirdik. 2018'in ilk çeyreğinde de 4 milyar 520 milyon dolarlık ihracatla geçen yıla göre yüzde 11,4 artıdayız. Mevcut trendin önümüzdeki aylarda devam edeceğini ve bu yıl 19 milyar dolar çıtasını aşarak yıllık ihracatta rekor kıracağımızı öngörüyorum. Fason üretici kimliğinden sıyrılarak katma değerli ve markalı ihracatın payını giderek arttıran hazırgiyim endüstrimizin önümüzdeki yıllarda daha çok rekorlara imza atacağına inanıyorum."