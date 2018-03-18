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Hazinenin altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yastık altındaki altınları ekonomimize kazandırmak amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edeceğiz." dedi.

Hazinenin altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Yastık altındaki altınları ekonomimize kazandırmak amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edeceğiz." dedi.

18 Mart 2018 Pazar 14:42
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Hazinenin altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

ANKARA 

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazinenin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edeceğini belirterek, "Çalışmalarımızı tamamladık. Altın tahvilinde ikinci ihraç için 26 Mart-20 Nisan'da 4 etap halinde Ziraat Bankasının 81 ildeki yaklaşık 320 şubesinde talep toplanacak." dedi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğunun ve bunun değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğine dikkati çekerek, bunu ekonomiye kazandırmak amacıyla geçen yıl ekim ayında Türkiye genelinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yatırımcı tabanının geliştirilmesini, ihraç edilen enstrümanların çeşitlendirilmesini de amaçlayan Hazinenin bu ihracı sonucunda geçen yıl yaklaşık 2,5 ton altın toplanarak Merkez Bankasının rezervlerinin artırıldığına işaret eden Şimşek, yaklaşık 12 bin 800 vatandaşın altınlarını hem devlet güvencesinde saklama hem de altınlarına ek bir getiri elde etme fırsatı yakaladığını söyledi.

Bu kapsamda katılımcıların yüzde 54'ünün kira sertifikası talebinde bulunduğunu belirten Şimşek, ilk ihraçta kadınların ilgisinin yoğun olduğunu, talebin yüzde 55'inin kadınlardan geldiğini ifade etti.

Şimşek, geçen yılki ihraçta yatırımcıların yüzde 51'ini 25-44 yaş aralığındaki kişilerin oluşturduğunu dile getirerek, altınların yüzde 41'inin üç büyük şehirden toplandığını bildirdi.

İkinci ihraç başlıyor

Söz konusu enstrümanların ihracına bu yıl da devam edeceklerini aktaran Şimşek, bu kapsamda çalışmaların tamamlandığını belirtti. Şimşek, "Bu çerçevede 26 Mart-20 Nisan'da 4 etap halinde Ziraat Bankasının 81 ildeki yaklaşık 320 şubesinde talep toplanacak." diye konuştu.

Şimşek, vatandaşlara yönelik daha etkin bir tanıtım kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.

Vatandaşın sorularına internet üzerinden yanıt

Kamuoyunda farkındalığın artırılması için yeni reklam filmlerinin ve kamu spotlarının hazırlandığını anlatan Şimşek, Hazinenin vatandaşların altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına ilişkin tüm sorularına tek elden yanıt bulabileceği yeni bir internet sitesini (http://altin.hazine.gov.tr) de hizmete sunacağını bildirdi.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının getirilerine de değinen Şimşek, yastık altında atıl bekleyen altınların değerlendirilmesi durumunda 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2 oranında (yıllık yüzde 2,4) lira cinsinden katkı verildiğini ifade etti.

Şimşek, sadece bu enstrümanlar için vergi oranının yüzde sıfır olarak belirlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Talep toplama dönemlerinde altınını banka şubelerine getiren vatandaşların altınları, hiçbir kayba uğramaksızın saflığı oranında birebir olarak kabul edilecek. Vadeden önce nakit ihtiyacı olan vatandaşlar altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasını yine güncel altın fiyatlarından kolaylıkla bankaya geri satabilecek ve karşılığında Türk lirası olarak alabilecek. Vade sonunda, duyurularda belirtilen tarihlerde başvuran yatırımcılar altınlarını fiziken çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak veya külçe altın olarak alabilecek. Söz konusu tarihlerde fiziki talepte bulunmayan yatırımcıların altınları vadesiz altın mevduat hesaplarına vade sonunda hesaben aktarılacak."

AA

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HazineTahvilIhraçIkinci TurAltınMehmet Şimşekönce Vatan
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