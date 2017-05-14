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Hazineden döviz büroları için kritik düzenleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek, döviz bürolarının daha sıkı denetim altına alacak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Döviz büroları daha etkin denetlenecek, şeffaflıkları, mali alt yapı ve güvenilirlikleri artırılacak." dedi.

Hazineden döviz büroları için kritik düzenleme

Başbakan Yardımcısı Şimşek, döviz bürolarının daha sıkı denetim altına alacak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Döviz büroları daha etkin denetlenecek, şeffaflıkları, mali alt yapı ve güvenilirlikleri artırılacak." dedi.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:10
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Hazineden döviz büroları için kritik düzenleme

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, halihazırda döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasların "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"a ilişkin tebliğ ile düzenlendiğini hatırlattı.

Kayıtlılığın artırılması ve daha hesap verilebilir yapı oluşturulması amacıyla döviz bürolarına yönelik yeni bir düzenleme yapacaklarını bildiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Döviz bürolarının daha kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği ve faaliyet konuları ile sermaye büyüklüklerine göre birbirinden ayrıştırılması ihtiyacından hareketle Hazine Müsteşarlığınca yeni tebliğ çalışmaları başlatıldı. Buna göre döviz bürolarını A ve B grupları olmak üzere iki gruba ayıracağız. A grubu döviz büroları, B grubunun yapabildiği işlemlerin yanı sıra banka transferi yoluyla yabancı para alım satım işlemi, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının acenteliği faaliyeti de yapabilecek. Ayrıca işlemlerini ATM, internet ve kredi kartı hariç banka kartı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Böylece finansal teknolojilerin kullanımı da yaygınlaştırılacak."

"Daha yüksek sermaye yükümlülükleri getirilecek"

Şimşek, tüm yetkili müesseselerin sermaye yapılarının güçlendirileceğini, faaliyet alanlarının genişletileceğini belirterek, döviz bürolarının yükümlülüklerinin de artırılacağını söyledi.

Bu kapsamda, iki grup döviz büroları için farklı ve mevcut düzenlemelerde yer alandan daha yüksek miktarlarda sermaye yükümlülüğü getirileceğini bildiren Şimşek, "Özellikle A grubunun yapabildiği yeni işlemler açısından bu grupta yer alan şirketler daha kurumsal bir yapıya dönüştürülecek. Söz konusu şirketlere, müşteri tanıma kuralı, çerçeve sözleşme veya tek seferlik alım satım sözleşmesi imzalama yükümlülüğü gibi yeni yükümlülükler getirilecek ve transfer emirlerinin nasıl verileceği ayrıntılı olarak düzenlenecek." diye konuştu.

"Şeffaflık artırılacak"

Şimşek, söz konusu değişikliklerle döviz bürolarının daha etkin denetleneceğini, şeffaflıklarının, mali alt yapı ve güvenilirliklerinin artırılacağını vurguladı.

Piyasa verilerinin de özel bilgi sistemleri ile daha yakından takip edileceğine işaret eden Şimşek, "Ayrıca etkin ve adil bir rekabet ortamı sağlamasını teminen yetkisiz olarak faaliyet gösteren işletmeler için caydırıcı önlemlerin alınmasına yönelik mevzuat çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HazineDövizBüroDüzenlemeŞimşekönce Vatan
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