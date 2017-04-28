Hazinede 4,5G bereketi

Dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti olarak tanımlanan 4,5G uygulamasına geçiş nedeniyle operatörler, Hazineye son taksit ödemesi olarak 2 milyar 437 milyon lira aktardı. Böylelikle 4,5 G ihalesiyle Hazinenin kasasına vergi hariç 11,3 milyar lira girdi.

Edinilen bilgiye göre, kamuoyunda 4,5G olarak bilinen IMT-Advanced yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan operatörler, 657 milyon 171 bin avro tutarındaki son taksit ödemesini, 26 Nisan'da Hazineye yaptı. Bu kapsamda Turkcell 413 milyon 822 bin avro, Avea ise 243 milyon 349 bin avroluk ödeme gerçekleştirdi.

Ödeme, 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk lirası karşılığı olarak yapılırken, Hazinenin hesaplarına 2 milyar 437 milyon lira aktarıldı.

Operatörler tarafından yapılan son taksit ödemesiyle birlikte devlet, Ekim 2015-Nisan 2017 döneminde vergi hariç toplam 11 milyar 291,7 milyon lira elde etmiş oldu.