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Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri belirlendi

Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki bazı kurumlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında birleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri belirlendi

Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki bazı kurumlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında birleştirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 11:05
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Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, yeni oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığının teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi. Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki bazı kurumlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında birleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, 539 maddelik "1" numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnamede Hazine ve Maliye Bakanlığının, teşkilat yapısı ile görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının görevi, maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardimci olmak ve bu politikaları uygulamak olarak belirlendi. Bakanlık, devlet hesaplarını tutarak, saymanlık hizmetlerini yürütecek, gelir düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapacak ve her türlü gelir işlemlerine ait mevzuatı hazırlayacak. Vergi incelemelerine ilişkin temel politikaları belirlemek amacıyla çalışmalar yapacak bakanlık, hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluşlar, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkiler gibi işlemleri de yürütecek. Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler de yine bakanlığın görev alanı içinde yer alacak. Bakanlık, topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini de yerine getirecek.

Bakanlığın teşkilat yapısında ise Maliye Bakanlığına bağlı bazı genel müdürlük ve kurumlar ile Hazine Müsteşarlığı birleştirildi. Yeni yapıda Muhasebat Genel Müdürlüğünün adı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü olurken, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün adı Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü olarak belirlendi.

Bakanlık teşkilat yapısında, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü, Kamu Finasmanı Genel Müdürlüğü, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Sigorta Denetmenleri Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu gibi birimler yer alacak.

Bakanlık teşkilat yapısında defterdarlar, muhasebat birimleri, muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri, mal müdürlükleri, muhakemat birimleri de görev yapmaya devam edecek.

Bakanlık bünyesinde bireysel katılım sermayesine ilişkin sistem de bulunacak. Bu sistemle, yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişimler için bireysel katılım sermayesinin desteklenmesi sağlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıHazine Müsteşarlığı
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