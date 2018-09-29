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Hazine ve Maliye Bakanlığından 'danışmanlık şirketi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, "ekonominin danışmanlık firmasına bırakıldığı" ve "IMF programına dönüldüğü" gibi akla hayale gelmeyecek tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapıldığı ve bunların gerçeklerle alakası olmadığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'danışmanlık şirketi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, "ekonominin danışmanlık firmasına bırakıldığı" ve "IMF programına dönüldüğü" gibi akla hayale gelmeyecek tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapıldığı ve bunların gerçeklerle alakası olmadığı bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 19:31
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Hazine ve Maliye Bakanlığından 'danışmanlık şirketi' açıklaması

ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, "ekonominin danışmanlık firmasına bırakıldığı" ve "IMF programına dönüldüğü" gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapıldığı ve bunların gerçeklerle alakası olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de Yeni Ekonomik Programı (YEP) açıkladığı hatırlatılarak, YEP'in temel bileşenlerinden birinin mali disiplin ve bu kapsamda güçlü ve sürdürülebilir kamu maliyesinin sağlanması olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, YEP'te kamu maliyesine yönelik harcamalarda tasarruf sağlanması ve ilave gelir üretici tedbirlerin alınması öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, söz konusu tasarruf ve gelir tedbirlerinin etkin şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, bakanlık bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin kurulacağının ifade edildiği aktarıldı.

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisinin, kamu maliyesine yönelik YEP'te öngörülen tedbirlerin uygulamasına liderlik edilmesinin yanı sıra yeni tedbirlerin süreklilik esası çerçevesinde tasarlanması ve bunların uygulamasından sorumlu olacağının altı çizilen açıklamada, ofisin bakanlıklar ve ülkenin kendi insan kaynağından oluştuğu, tamamı kamu görevlisi olan Hazine ve Maliye Bakanlığının mevcut çalışanlarından kurulduğuna dikkat çekildi.

"İddia ve iftiralar ucuz siyasi kazanç çabası"

Kısa sürede diğer bakanlıklar, devlet bankaları ve diğer devlet kurumlarından kamu görevlilerinin de sürece dahil edileceği ve bu şekilde kurumlar arasında ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesinin ve hızlı sonuç alınmasının sağlanacağına işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ofisin, çalışma yöntemlerinde dünyadaki en başarılı örnekleri analiz edebilmesi için gerek görüldüğünde danışmanlık alması öngörülmüştür. Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın daha önce kamu ve özel birçok kurumun hizmet aldığı danışmanlık firmalarından birisini gündeme getirmesinin ardından 'ekonominin danışmanlık firmasına bırakıldığı' ve 'IMF programına dönüldüğü' gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur.

Türkiye için bir kez daha faydalı bir icraat adımı atıldığında, bir kez daha kamuya güçlü bir kurum kazandırılmaya çalışıldığında, yakından tanıdığımız aynı koro olayı çarpıtmak, süreci baltalamak için karşımıza çıkmıştır. Bu değerlendirmeleri yapanların geçmişlerini bilmesek, basit bir danışmanlık mevzusu ile ilgili yaptıkları çarpıtmayı 'öküzün altında buzağı arama' olarak değerlendirebilirdik. Ancak, ortaya atılan iddia ve iftiralar art niyetli provokasyon ve ucuz siyasi kazanç çabasından başka bir şey değildir."

Çalışma alanının, tek taraflı ve dünyadaki en başarılı modellerin Türkiye'ye kazandırılmasıyla sınırlı olacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacaktır. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilecek böyle bir ofisin en doğru modelle kurgulanması sonrasında, güçlü ve yerli insan kaynağımız ile kamuda büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başlayacaktır. YEP ile ilgili ortaya konulan hedeflere ulaşmak için kararlılığımız tamdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıBerat Albayrak
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