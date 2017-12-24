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Hazine, VakıfBank hissedarı oldu

Uzun süre önce planlanan hisse devri, 696 sayılı KHK ile hayata geçirildi; VakıfBank'taki vakıf hisseleri Hazine'ye devredildi.

Hazine, VakıfBank hissedarı oldu

Uzun süre önce planlanan hisse devri, 696 sayılı KHK ile hayata geçirildi; VakıfBank'taki vakıf hisseleri Hazine'ye devredildi.

24 Aralık 2017 Pazar 22:57
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Hazine, VakıfBank hissedarı oldu
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Türkiye Vakıflar Bankasının hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek

Türkiye Vakıflar Bankasının hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği hisselerin tamamının bedeli karşılığında Hazineye devredilmesine karar verildi.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete de yayımlandı.

KHK ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu nda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek. (Dünya)

Anahtar Kelimeler:
HazineVakıfbankHisse
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