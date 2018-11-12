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Hazine 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı.

Hazine 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:46
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Hazine 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı

ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 19,87, bileşik faiz yüzde 19,73 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 560,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 100 milyon lira, net satış 82,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 350 milyon liralık teklifin 749,2 milyon lirasının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 875 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 151,1 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 16,95, bileşik faiz yüzde 17,67 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 845 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 70 milyon lira, net satış 78 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 500 milyon liralık teklifin 750 milyon lirasının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 343 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 150,4 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 961,1 milyon lira borçlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HazineBorç
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