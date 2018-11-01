Hayvansal gıdaya teknolojik takip

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halk sağlığını korumak için kurdukları sistemle ilaç kullanımından kaynaklı "gıdada kalıntı riski"ni her aşamada izlediklerini belirterek, "Kalıntı riski bulunan hayvanların kesimhaneye sevkini, süt, yumurta gibi ürünlerin pazara arzını engelliyoruz." dedi.

Pakdemirli, veteriner tıbbi ürünler için bu yıl hayata geçirilen e-Reçete ve İlaç Takip sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu sistemle çiftlikten sofraya güvenilir gıda için önemli bir adım attıklarına işaret eden Pakdemirli, halk sağlığı için kurulan sistem sayesinde ilaç kullanımından kaynaklı gıdada kalıntı riskini her aşamada izlediklerini, kalıntı riski bulunan hayvanların kesimhaneye sevkini veya süt, yumurta gibi uygunsuz ürünlerin pazara arzını engellediklerini söyledi.

Pakdemirli, birbirine entegre bu uygulamaları, veteriner hekimler ve eczacıların ücretsiz olarak hizmetine sunduklarına dikkati çekerek, şimdiye kadar e-Reçete Sistemi'ne 16 bin 782 veteriner hekim, İlaç Takip Sistemi'ne de 10 bin 613 veteriner hekim ile 25 binden fazla eczacıyı kaydettiklerini bildirdi.

Sistemin işleyişine ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, "Bir işletmedeki hayvanları muayene eden veteriner hekim, hasta hayvanı kulak küpesine göre sistemden işaretliyor, yazması gereken ilaçları elektronik ortamda reçete ediyor. Sistemde hayvanın yazılan ilaçtan ne zaman arınacağı, etinin ve sütünün ne zaman kullanılabilir hale geleceği gösteriliyor. İlaç kalıntısı geçmeyen bir hayvanı isteseniz de mezbahaya götürüp kestiremiyorsunuz. O hayvan kulak küpesinden kontrol edildiğinde ilaç kalıntısı olduğu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"İhbarı zorunlu hastalığa hızlı müdahale"

Pakdemirli, veteriner hekimin, rastladığı ihbarı zorunlu hastalıkları da sisteme kaydettiğini vurgulayarak, hastalık sisteme girildiği anda en yakın ilçe teşkilatındaki personelin hızla işletmeye giderek, gerekli müdahaleyi yaptığını dile getirdi. Böylece hastalığın yayılmasının hemen önüne geçildiğini belirten Pakdemirli, "Bugüne kadar veteriner hekimler tarafından sisteme 171 adet ihbarı zorunlu hastalık kaydedildi. Sistemde şu ana kadar 1 milyonu aşkın e-reçete düzenlendi. e-reçete düzenlenen hayvan sayısı 11 milyonu, reçete edilen ilaç sayısı 35 milyonu geçti. Geçtiğimiz hafta içinde bir milyonuncu e-reçeteyi Kocaeli'de görev yapan bir veteriner hekim düzenledi. Kamil Şeker isimli veteriner hekimi sembolik hediyelerle ödüllendireceğiz ve tebrik edeceğiz." dedi.

Diğer hayvanlar da sisteme kaydediliyor

Pakdemirli, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlıların yanı sıra kedi, köpek ve sahipli atların da muayene edildikçe sisteme kaydedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dünyada bu kadar kapsamlı bir uygulama daha yok, örnek olabilecek bir çalışma. Bu sistemle amacımız, vatandaşımızın sağlıklı hayvansal gıdaya ulaşımını ve onun takibinin yapılmasını sağlamaktır. Sistemle hayvanın nerede nasıl tedavi edildiğini kayıt altına alıyoruz. Hayvan hastalıklarında kullanılan bütün ilaçları izleyebiliyoruz ve ilaç tüketimini kontrol altına alıyoruz. Bu şekilde, hastalıklar ve ilaç kullanımına ilişkin veri tabanı oluşturuyoruz. Şap ve şarbon gibi ihbarı mecburi hastalıklara anında müdahale edebiliyoruz."

Vatandaşların da bilgisayar ya da cep telefonlarından HaySag ve BİP uygulamasıyla hayvanın kulak küpesi bilgilerini girerek, hayvansal gıdada ilaç kalıntısı olup olmadığını sorgulayabileceğine işaret eden Pakdemirli, uygulamanın, Bakanlığın hayvan kayıt bilgi sistemleri, vatandaşlık kayıt bilgi sistemi, vergi kayıt bilgi sistemi, Sağlık Bakanlığı ilaç veri tabanı, Türkiye Jokey Kulübü yarış atı kayıt sistemi gibi veri tabanlarıyla da entegre olduğunu bildirdi.