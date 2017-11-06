Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 165 milyona yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ekim ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde Türkiye genelinde havalimanlarının uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 0,8 artışla 80 bin 396, dış hatlarda ise yüzde 3,6 artışla 54 bin 658 oldu. Üstgeçişler (overflight) dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 3,6 artışla 172 bin 862 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 8,3 artışla 9 milyon 747 bin 655, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15,7 artışla 8 milyon 13 bin 840 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artışla 17 milyon 783 bin 597'ye yükseldi.

Yük trafiği de arttı

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ekim ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,3 artışla 74 bin 979 ton, dış hatlarda yüzde 11,4 artışla 236 bin 439 ton oldu. Yük trafiği, toplamda ise yüzde 9,9 artışla 311 bin 418 tona ulaştı.

Bu yılın 10 aylık dönemindeki gerçekleşmelere göre, uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 2,8 artışla 768 bin 825, dış hatlarda yüzde 3,5 artışla 512 bin 164 oldu. Üst geçişler (overflight) dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 4,2 artışla 1 milyon 624 bin 892'ye ulaştı.

Ocak-ekim döneminde iç hat yolcu trafiği yüzde 5,3 artışla 91 milyon 315 bin 939, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17 artışla 73 milyon 203 bin 412 oldu. Böylece, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artışla 164 milyon 773 bin 277 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği aynı dönemde iç hatlarda yüzde 2,7 artışla 762 bin 238 tonu, dış hatlarda yüzde 12,7 artışla 2 milyon 118 bin 305 tonu, toplamda ise yüzde 9,9 artışla 2 milyon 880 bin 543 tonu buldu.