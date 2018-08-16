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Havayolu şirketlerinden Kurban Bayramı için ek sefer

Kurban Bayramı'nda 9 gün sürecek tatilinde THY 164, Pegasus 128, Onurair 39 ek sefer gerçekleştirecek.

Havayolu şirketlerinden Kurban Bayramı için ek sefer

Kurban Bayramı'nda 9 gün sürecek tatilinde THY 164, Pegasus 128, Onurair 39 ek sefer gerçekleştirecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:48
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Havayolu şirketlerinden Kurban Bayramı için ek sefer

İSTANBUL

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla havayolu şirketleri sefer sayılarını artırdı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde şirket 164 ek sefer gerçekleştirecek.

Dünyanın 122 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ile yolcularına ayrıcalıklı uçuş deneyimi sunan THY, 17 Ağustos'ta mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle 164 ek sefer düzenleyecek.

Uçuşlarını yolcularının beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden THY, bayramda oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna yurt içinde 150, yurt dışında ise 14 ek sefer ile çözüm sağlayacak.

THY, bayram tatilinde yurt içinde Antalya'ya 49, Bodrum'a 51, Dalaman'a 35, Trabzon'a 15, yurt dışında ise Beyrut'a 8, Cenevre'ye 2, Podgorica'ya 4 ek sefer koydu.

Pegasus 128 ek sefer düzenleyecek

Pegasus Hava Yolları da uzun Kurban Bayramı ve sonrasında gelen 30 Ağustos nedeniyle tatillerini birleştiren misafirlerine ek seferleriyle destek olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, 17 Ağustos-3 Eylül döneminde yurt içinde 108 ve Kıbrıs'a 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek.

Yurt içinde, İstanbul Sabiha Gökçen'den Adana, Dalaman, Bodrum, Antalya, Hatay hatları başta olmak üzere 108 ek sefer gerçekleştirilecek.

Pegasus, Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndan ise İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Hatay, İzmir, Gaziantep ve Ankara'ya ek seferler düzenleyecek.

Onur Air 39 ek sefer planlıyor

Onur Air de bayram tatili için seferlerini arttırdı. Şirket, bayram döneminde yoğun talebi karşılamak için Antalya, Bodrum, Gaziantep, Malatya, Samsun ve Trabzon'a 39 ek sefer koymayı planlıyor.

Tatilcilerin tercihi yurt içinde Antalya, yurtdışında ise Londra

Kurban Bayram'ın 9 günlük tatilini ailelerinin yanında, sıcak denizlerde ya da yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların seyahat tercihleri de netleşti.

Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Bodrum, İzmir, Gaziantep ve Trabzon olurken yurt dışında ise Londra, Cakarta, Barselona, Moskova, Berlin ve Odessa tatil tercihlerinde öne çıkan şehirler arasında yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HavayoluşirketKurban BayramıEk Sefer
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