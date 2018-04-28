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'Havacılık sektörünün geleceği çok parlak'

GE Havacılık Satış ve Pazarlama Dünya Başkanı Chahrour, "Biz havacılık sektörünün geleceğini çok parlak görüyoruz. Bunun için de herkesin bu sektörden önemli ölçüde kazanç elde edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

'Havacılık sektörünün geleceği çok parlak'

GE Havacılık Satış ve Pazarlama Dünya Başkanı Chahrour, "Biz havacılık sektörünün geleceğini çok parlak görüyoruz. Bunun için de herkesin bu sektörden önemli ölçüde kazanç elde edebileceğini düşünüyoruz." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:55
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'Havacılık sektörünün geleceği çok parlak'

Havacılık fuarı Eurasia Airshow dolayısıyla Antalya'da bulunan GE Havacılık Satış ve Pazarlama Dünya Başkanı Chaker Chahrour, yaptığı açıklamada, havacılık sektörünün geçmişine bakıldığında sektörün bazı yıllarda inişler bazı dönemlerde de çıkışlar yaşadığının görüldüğünü söyledi.

Fakat son 14 yıldır havacılık sektörünün hiçbir zaman inişe geçmediğini, her zaman yukarıya çıktığını kaydeden Chahrour, "Biz havacılık sektörünün geleceğini çok parlak görüyoruz. Bunun için de herkesin bu sektörden önemli ölçüde kazanç elde edebileceğini düşünüyoruz. Çünkü havacılık çok iyi gidiyor, daha da iyi gidecek." diye konuştu.

Havacılık sektörünün iyiye gitmesinde dünyadaki ekonomik stabilite, sektördeki ürünlerin gelişmesi, orta gelir düzeyindeki insanların artması ve dolayısıyla insanların daha çok seyahat etmesinin çok önemli rol oynadığını anlatan Chahrour, "İnsanlar değişik yerleri görmek istiyor, bunu için daha çok uçakla yolculuk yapıyorlar. Bu da sektörü canlı bir halde tutuyor uzun yıllardır." şeklinde konuştu.

"Ticari filoların yüzde 70'i bizim motorlarımızla uçuyor"

GE Havacılık'ın, ticari, askeri, iş uçakları ile genel uçaklar için lider jet ve turboprop motor, parça, entegre dijital havacılık elektronik sistemi, elektrik güç ve mekanik sistem sağlayıcısı olduğunu belirten Chahrour, dünyada şu anda ticari filoların yaklaşık yüzde 70'inde GE ya da Fransız ortakları ile kurdukları CFM motorları bulunduğunu bildirdi.

Motor teknolojileri konusunda bilgi veren Chahrour, daha uygun fiyatlı, daha basit ve hızlı üretim için additive denilen 3 boyutlu yazıcıdan elde edilen üretim teknolojisi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Additive alanında rakiplerinden çok daha ileride bulunduklarını dile getiren Chahrour, Türkiye'de de additive konusunda bir mühendislik merkezleri bulunduğunu dile getirdi. Chahrour, "Kocaeli Gebze'de bir teknoloji merkezimiz var. Bu merkezde additive yani katmanlı üretim teknolojileri araştırma laboratuvarı açıyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk. Bunun bizden çok daha fazla Türkiye'deki havacılığa çok daha fazla katkısı olacağını düşünüyoruz gelecekte." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de büyümeyi hedefliyoruz"

Eurasia Airshow'da Türk Hava Yolları (THY) ile motor temini ve motorların bakım, onarım ve kontrolü konularında önemli bir anlaşma imzaladıklarını da hatırlatan Chahrour, THY ve Türkiye'deki diğer büyük hava yolları ile çalıştıklarını kaydetti.

GE'nin Türkiye'de sadece havacılıkta değil, enerjiden sağlığa birçok sektörde faaliyet gösteren bir şirket olduğunu kaydeden Chahrour, "Türkiye bizim için çok önemli bir ülke, bütün alanlarda burada büyümeyi hedefliyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Havacılık FuarıEurasia AirshowHavacılık SektörüChaker Chahrour
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