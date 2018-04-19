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Havacılık sektörü Antalya'da buluşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve THY'nin ana partnerliğinde gerçekleştirilecek Eurasia Airshow'da global havacılık sektörünün marka ve yöneticileri bir araya gelecek.

Havacılık sektörü Antalya'da buluşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve THY'nin ana partnerliğinde gerçekleştirilecek Eurasia Airshow'da global havacılık sektörünün marka ve yöneticileri bir araya gelecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:44
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Havacılık sektörü Antalya'da buluşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türk Hava Yollarının (THY) ana partnerliğinde gerçekleştirilecek Eurasia Airshow (Avrasya Hava Gösterisi) 25-29 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Yenibertiz, yaptığı açıklamada, iki yılda bir düzenlenen ve Antalya Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşecek organizasyonla global havacılık sektörünün marka ve yöneticilerinin bir araya geleceğini bildirdi.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, Türkiye'nin havacılık sektöründeki gelişimini ve bölge pazarını dünyaya sergileyecek. Eurasia Airshow ile birlikte ticari ve askeri havacılık sektöründe yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacminin gelişmesinin beklendiği kaydedildi.

40 ülkeye davet mektubu 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 40 ülkenin savunma ve havacılık alanındaki büyük şirketlerinin genel müdürlerine ve eşlenik kurumlarına organizasyon için davet mektubu gönderildiği duyuruldu.

Ayrıca, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 192 ülkenin sivil havacılık otoriteleri genel müdür seviyesinde, THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı tarafından "Eurasia Airshow Airlines CEO Summit"e 27 Star Alliance üyesi hava yolu şirketinin de resmi olarak davet edildiği belirtildi.

Önemli konular ele alınacak

Dünyanın önde gelen hava yollarının üst yöneticilerinin (CEO) beklendiği Eurasia Airshow'da önemli konular gündeme gelecek.

THY, Eurasia Airshow ana partnerliği kapsamında Star Alliance üyesi 27 hava yolu CEO'su ile gerçekleşecek zirvede, dünyanın gelişen hava yolu ağları, İstanbul'da bu yıl eylül ayında ilk bölümü açılması planlanan 3. havalimanı ve hava yolu taşımacılığının geleceği gibi konular ele alınacak.

Tüm dünyadan askeri ve sivil uçuş ekipleri gösterileri, Hava Yolları CEO'ları Zirvesi ve Havacı Kadınlar Sempozyumu da organizasyonda ilk kez davetlilerle buluşacak. Eurasia Airshow'da ayrıca, drone gösterileri, imza törenleri ve anlaşma anonsları da gerçekleştirilecek, askeri uçuş ekipleri çeşitli gösteriler yapacak.

Son 2 gün halka açılacak

Eurasia Airshow'un ilk 3 gününde profesyonel ziyaretçiler ağırlanacak.

Son 2 günde havacılık tutkusu olanlara da kapılar açılacak. Eurasia Airshow'a, 100 bini profesyonel olmak üzere yaklaşık 500 bin ziyaretçi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYEurasia AirshowAvrasya Hava Gösterisi
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