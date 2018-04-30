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Havacılık sektörü 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Ticari ve askeri havacılık sektörünün bölgesel oyuncularını buluşturan Eurasia Airshow'da yaklaşık 12 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Havacılık sektörü 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Ticari ve askeri havacılık sektörünün bölgesel oyuncularını buluşturan Eurasia Airshow'da yaklaşık 12 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı bildirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:26
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Havacılık sektörü 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow dün akşam sona erdi.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan fuar alanında 25-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, Rusya'dan Katar'a, İngiltere'den Ukrayna ve ABD'ye kadar dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterdi.

Etkinliğin organizatörü Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Kurt, "Fuarımızda ilk 3 gün boyunca 102 farklı ülkeden yaklaşık 27 bin savunma sanayi ve havacılık profesyonelini ağırladık. 28-29 Nisan cumartesi pazar günleri de yaklaşık 130 bin vatandaşımız fuar alanını ziyaret etti. Bu sayı Türkiye'de bir havacılık fuarında şu ana kadar ulaşılmış en büyük sayı." dedi.

Fuarda 150 uçuş gösterisi yapıldığını ifade eden Kurt, böylece fuarın, muadilleri olan Dubai ve Singapur havacılık fuarlarını geride bıraktığını bildirdi.

"İlk fuarın amacına fazlasıyla ulaşıldı"

Fuara katılan ulusal ve uluslararası firmalar arasında çok sayıda anlaşma imzalandığını aktaran Kurt, şöyle devam etti:

"Fuarda yaklaşık 12 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Bunlar bizim bildiğimiz net rakamlar. Özellikle Rusya'nın çok büyük bir filo uçak satışı oldu. Türk şirketleri de önemli anlaşmalara imza attılar. Fuara toplam 343 firma katıldı. Bunların yaklaşık yüzde 30'u yerli, yüzde 60'ı yabancı firmalardan oluştu. Fuarda teknolojilerin dışında toplam 81 uçak sergilendi. Dünyada tek olan Katar Hava Yollarına ait Airbus A350-1000 sergilendi. Dünyanın en büyük ikinci uçağı Antonov 124 de alanımızda sergilendi. Kendi platformumuza ait ATAK helikopterleri, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik gibi kurumlara ait uçaklar sergilendi, gösteriler yapıldı. Rusya'ya, İsveç'e ait platformlar yerini aldı."

İlk fuarın amacına fazlasıyla ulaştığını, bunun da çok büyük bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Kurt, "20-26 Nisan 2020 tarihinde ikinci Eurasia Airshow yine Antalya'da düzenlenecek. Hazırlıklara bugün itibarıyla başladık. 20-26 Nisan 2020'de herkesi Antalya'ya bekliyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanlığıHavacılık SektörüEurasia Airshow
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