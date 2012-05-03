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Havacılığa 53 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan, gelecek 5 yılda hava taşımacılığı için 53 milyar dolar harcayacak.

Havacılığa 53 milyar dolar yatıracak

Suudi Arabistan, gelecek 5 yılda hava taşımacılığı için 53 milyar dolar harcayacak.

03 Mayıs 2012 Perşembe 15:47
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Havacılığa 53 milyar dolar yatıracak

Sivil Havacılılık Lisans ve Güvenlik İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Jamjom amaçlarının ülkede hava trafiğini arttırmak olduğunu söyledi.

Jamjom 53 milyar dolarlık bütçenin hangi alanlarda nasıl harcanacağı konusuna açıklık getirmezken, özellikle Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanlarının genişletilmesi yönünde de harcamaların yapılacağı kaydedildi.
Basında Riyad Havalimanının genişletilmesi çalışmalarının bitimine az kaldığı belirtilirken, Cidde havalimanının ise 2014 yılında başlayacağı ve yılda 30 milyon yolcunun ağırlanabileceği haberlerine yer verildi.
Her yıl Suudi Arabistan'a dünyanın bir çok ülkesinden 7 milyon insan ziyaret için gelirken, umre ve hac sezonunda bu rakamın yüzde 35 oranında artttığı dile getiriliyor.

AA

Son Güncelleme: 03.05.2012 07:47
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Havacılığa 53 Milyar Dolar Yatıracak
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