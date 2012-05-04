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Hataylı işadamları Lübnan'da...

Hatay Sanayi ve İşadamları Derneği (HASİAD) üyeleri, Lübnan ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek için Beyrut'a üç günlük resmi ziyarette bulunuyor.

Hataylı işadamları Lübnan'da...

Hatay Sanayi ve İşadamları Derneği (HASİAD) üyeleri, Lübnan ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek için Beyrut'a üç günlük resmi ziyarette bulunuyor.

04 Mayıs 2012 Cuma 14:52
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Hataylı işadamları Lübnan'da...

BEYRUT - Hatay Sanayi ve İşadamları Derneği (HASİAD) Başkanı Gülay Gül, başkanlığındaki heyet, ilk olarak Beyrut Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Odası Başkanı Muhammed Şukeyr başkanlığındaki işadamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız da katıldı.

Açılışta konuşan Özyıldız, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2011 yılında 1 milyar dolar olduğunu, yılın ilk bir kaç ay verilerine göre, bu rakamın bu yıl için aşılmasının beklendiğini belirterek şunları söyledi:

''Hatay Lübnanlılar'a çok uzak bir yer değil. Bir çok ortak nokta var. Hatay'ın Irak'a ve Avrupa'ya açılan bir kapı olması Lübnan için büyük bir fırsat. Lübnanlı ve Hataylı işadamları arasındaki ilk temaslara bakılırsa, mevcut potansiyelin daha da artacağını görüyorum.''

Suriye'de yaşanan sıkıntıların ticaret ve karayolu ulaşımını olumsuz etkilediğini belirten Özyıldız, Suriye'de barış ve istikrarın yeniden kurulmasını dilediğini sözlerine ekledi.

1995 yılında kurulan HASİAD'ın Başkanı Gül ise, uluslararası ilişkilerin başlangıcının ticaretle olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

''Tarihin değişik zamanlarında bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgemizin huzur içinde yaşaması, bölge topluluklarının ticari ilişkilerinin artması ve refahın yayılması ile mümkün olacaktır. Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında 4 ülkenin iş dünyası temsilen kurulan Levant İş Forumu'nun, 2015 yılında toplam ekonomik büyüklüğünün 1,5 trilyon dolar, toplam ithalatın ise yarım trilyon dolara çıkacağı beklenmektedir.''

Gül, Ortadoğu'da meydana gelen çatışmaların, bölge ülkelerine faturasının 12 trilyon doları bulduğunu, ancak dünyanın değişik yerlerinde kurulan ekonomik birliklerle, diğer ülkelerin ekonomik zenginliklerine zenginlik kattığını belirtti. Gül, ''Bölgemizde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar hepimizi tedirgin ediyor. İstikrar olmadan ticaret, ticaret olmadan ekonomik kalkınma olmaz. Bizler iş dünyası olarak, ticaret ve yatırım ile ülkeleri ve insanları birbirine bağlayarak bölgeye, refah barış huzur ve güven getirmeyi amaçlıyoruz'' dedi.

Gül, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için, ilk olarak gümrük vergilerinin iyileştirilmesi ve haftada iki kez olmak üzere Hatay-Beyrut arası karşılıklı tarifeli uçak seferlerinin başlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iki ülke işadamları bir araya gelerek, iş imkanlarını görüştü.

HASİAD heyeti yarın da Güney Lübnan'ın Sayda kentine giderek buradaki işadamlarıyla görüşecek.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 06:53
Anahtar Kelimeler:
Hataylı Işadamları Lübnanda...
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