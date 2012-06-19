Hapis yerine idari para cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı'na ilişkin bilgi verdi. Tasarıyla şirket ortaklarının şirkete borçlanmalarının belirli şartlarda önünün açıldığını bildiren Yazıcı, tasarıda anonim şirketlerde ortakların, sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçları bulunmaması halinde ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde ise şirkete borçlanabileceğini söyledi.

Yazıcı, limited şirketlerde ise ortakların ve müdürlerin şirketten borçlanabilmesinin, anonim şirketlerle aynı şartlara tabi olduğunu bildirdi.

Yazıcı, ticari defterlerin Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre tutulacağını ama finansal tabloların her şartta, muhasebe standartlarına göre düzenleneceğini belirtti.

Hayati Yazıcı, şirketlerin finansal tablolarının ilan zorunluluğunun kaldırıldığını kaydetti.

Anonim şirketlerle ilgili Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket kurmak veya sermayesini artırmak amacıyla halktan para toplanmasının yasaklandığını bildiren Yazıcı, bu hükme aykırılığın daha önce 6 aya kadar olan hapis cezasının yeni düzenlemede 1 yıla çıkarıldığını söyledi.

Yazıcı, tasarıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektiren 18 suçun yaptırımının idari para cezasına dönüştürüldüğünü bildirdi.



