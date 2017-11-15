'Hamsi' zirveyi kaptırmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin toplam su ürünleri üretimi 2016'da 588 bin 715 ton oldu. Üretimin 335 bin 320 tonu avcılık, 253 bin 395 tonu da yetiştiricilikle elde edildi.

Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin 301 bin 464 tonunu denizden avlanan balıklar ve diğer deniz ürünleri oluşturdu.

Türkiye'deki denizlerden hamsiden çaçaya, barbunyadan kefale, mezgitten zarganaya, kılıçtan kefale kadar 70'e yakın türde balık ile ahtapottan istiridyeye, karidesten midyeye ve yengece kadar onlarca deniz ürünü avlandı.

2016'da deniz avcılığı 2015'e göre yüzde 24,2 geriledi. 2015'te denizden avlanan su ürünü miktarı 397 bin 731 ton olmuştu.

Bir numara yine hamsi

Denizlerde avlanan balıklar arasında ilk sırayı 102 bin 595 tonla hamsi aldı. Bu rakam, Türkiye denizlerinde geçen yıl avlanan balık toplamının yüzde 39'unu oluşturdu.

Geçen yıl avlanan hamsi miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 47 geriledi. 2015'te 193 bin 492 ton hamsi avlandı.

Hamsi miktarı 2007'de 385 bin ton, 2008'de 251 bin 675 ton, 2009'da 204 bin 699 ton, 2010'da 229 bin 23 ton, 2011'de 228 bin 491 ton, 2012'de 163 bin 982 ton, 2013'de 179 bin 615 ton, 2014'de 96 bin 440 ton düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl 18 bin 162 ton sardalya, 11 bin 148 ton istavrit, 39 bin 460 ton palamut, 9 bin 574 ton lüfer, 50 bin 225 ton çaça, 11 bin 541 ton mezgit, 784 ton bakalorya-berlam, 3 bin 47 ton tekir, bin 532 ton barbunya ve paşa barbunu, 221 ton kalkan, 20 bin 937 ton kum midyesi (akivades ve beyaz kum midyesi), 10 bin 354 ton deniz salyangozu, 4 bin 501 ton karides (tüm türler), 78 ton midye (kara ve kıllı midye) ve 925 ton mürekkep balığı avlandı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türkiye'de tür çeşitliliği açısından en zengin denizin Akdeniz olduğunu belirtti. En yüksek miktarda su ürünü çıkarılan denizin ise Karadeniz olduğunu bildiren Gökoğlu, deniz balığı avcılık miktarında en büyük etkiye hamsinin sahip olduğunu kaydetti.

Hamsiden sonra çaçanın geldiğini ifade eden Gökoğlu, "Çaça da genelde hamsiyle yakalanır. Balık miktarı mevsime, yağışlara, sıcak soğuk geçişlerine ve besin durumuna göre değişir. Bu balığı tüketen diğer deniz canlılarının durumuna göre de değişir. Av ve avcılıkta iniş çıkışlar olabilir." diye konuştu.