Halk sıkı para politikasını destekliyor

İSTANBUL - Tufts Üniversitesi'nin düzenlediği ''Uluslararası Finans Dünyasında Türkiye'nin Gelecekteki Rolü'' konulu panelde konuşan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı İbrahim Turhan, İstanbul'un bir finans merkezi olacağının gerçek olduğunu, ancak bugün İstanbul'un finans merkezi olmadığının da bir gerçeklik niteliği taşıdığını, burada doldurulması gereken bir boşluk bulunduğunu söyledi.



Artık sıkı para politikalarının benimsendiğini ve siyasi partilerin hala oy alabildiklerini ifade eden Turhan, ''Artık halk şunu anladı; devlet bir şey veriyorsa, bu para cebinizden çıkıyor. Yapı değişti, enflasyon düştü, kamu finansmanı düzeldi, bunun bedelini ödedik'' dedi.

Devletin sermaye piyasalarına verdiği desteğin önemine işaret eden Turhan, SPK Kanunu üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Finans merkezi...

İstanbul'un finans merkezi olma kapasitesine sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Turhan, ''Piyasa değeri, gayri safi milli hasılaya oranına baktığınızda yüzde 25'tir. Bu oran, benzer ülkelere kıyasla ortalamadan çok daha düşük. Bizim amacımız yüzde 80'i tutturmak. Bu, ulaşılabilecek bir hedef. Piyasa değerinin gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 80 olmasında hiçbir engel yok. Bölgedeki en likit piyasa İstanbul', 2,5 trilyon dolara eş değer bir likidite oranı var'' diye konuştu.

Kısa bir süre önce Kore ile piyasa bağlantı sistemi oluşturmaya karar verdiklerini hatırlatan Turhan, Makedonya, Dubai, Umman, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Mısır gibi ülkelerle adım atılmış durumda olduğunu, ortak endeksler konusunda anlaşmaya varacaklarını söyledi.

İstanbul'un İslami finansman için de merkez olma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Turhan, ''Balkanlar, Orta Asya, Körfez ve Uzakdoğu İslami bankacılık merkezlerinin bir araya geldiği bir yer olabiliriz'' dedi.