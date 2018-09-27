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"Halk plajları ihalesi yapacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü Bakanlığımız tarafından yapılacak." dedi.

"Halk plajları ihalesi yapacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü Bakanlığımız tarafından yapılacak." dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:22
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"Halk plajları ihalesi yapacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018 yılının Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı ilan edilmesine ilişkin niyet bildirgesinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen törenle imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığının hatırlatılması ve "Kamu arazilerinin ihalesiz olarak turizme sunulacağı haberleri doğru mu?" sorusu üzerine Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişikliğe gidildiğini, daha önce Bakanlar Kurulunda olan yetkinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği Cumhurbaşkanlığına devrolduğunu söyledi. 

Ersoy, şöyle devam etti:

"Burada kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ihaleli veya ihalesiz herhangi bir turizm yatırım alanının tahsisi söz konusu değil. Ancak bir ek madde ekledik, 'Turizm tesisleri hizmet alanları ihalesi yapılabilir, tahsisi yapılabilir' diye. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor, turizm tesisleri hizmet alanları. Bu aslında tamamıyla personel için düşünülmüş. Personelin konaklayacağı ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler."

Turizm projelerinde bazı değişikliklere gittiklerini ifade eden Ersoy, daha önce turizm tahsis alanları yapılırken personelin konaklama ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili ünitelerin yer alacağı bölümlerin çok iyi planlanmamış olduğunu aktardı.

Bunun özellikle Güney'de, Ege'de çok büyük bir eksiklik olduğuna işaret eden Ersoy, şunları söyledi:

"Şimdi bu eksikliği gidermek için turizm tesisleri hizmet alanları var. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor ama zaten daha önce tahsise alınmış otellere yapılabiliyor. Herhangi birine yapılamıyor. Daha önce Turizm Bakanlığımızdan tahsis almaya hak kazanmış otellere bu eksik olan kısmı kalan süreleri kadar, yani 49 yıllıkta değil, bizden almış olduğu tahsisin kaç yılı kaldıysa o kadar süreyle yapılabiliyor. Çok fazla miktarda çıkaracağımız için öncelikle birden fazla talep gelirse yine zaten ihale yaparız. Birden fazla talep gelmezse minimum bir ücretle alınıyor zaten. Bir hesaplama mantığı var ama buradaki amaç devletin para kazanmasından çok personel için büyük ihtiyaç olan lojman, konaklama ve sosyal ünitelerin yapılması."

"Gecikmeyiz, sezona yetişsin"

Ersoy, halk plajlarıyla ilgili bir soru üzerine, "Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde belli sayılarda deneme amaçlı bu sene başlıyoruz, halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü Bakanlığımız tarafından yapılacak." dedi.

"İhalesi ne zaman olacak?" sorusuna ise Ersoy, "Yılbaşından sonra yaparız. Çok da gecikmeyiz, sezona yetişsin." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyHalk Plajları
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