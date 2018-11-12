Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93651
ALTIN
213.095
DOLAR
5.4963
STERLİN
7.0497
EURO
6.1797
'Göz tembelliği kalıcı görme kaybına neden olabilir'
'Göz tembelliği kalıcı görme kaybına...
Kanoda Türk lirası dönemi
Kanoda Türk lirası dönemi
Fenerbahçe'de Valbuena farkı
Fenerbahçe'de Valbuena farkı
'VAR, futbolun önüne geçiyor'
'VAR, futbolun önüne geçiyor'
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...
Son Dakika
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik." dedi.

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:38
0 Okunma
Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

ANKARA -  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcanvatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması"nın hayata geçirildiğini bildirdi.

Pekcan, döviz kurlarındaki yükselişi bahane ederek, bundan etkilenmediği halde mal ve hizmetlerinde fiyat artışına giden işletmelere karşı çeşitli önlemler aldıklarını söyledi.

Türkiye genelinde 81 ilde etkin denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, bu kapsamda 5 bin 981 firmada toplam 82 bin 660 ürünün denetlendiğini, 382 firmanın toplam 6 bin 446 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattıklarını dile getirdi.

Pekcan, fahiş fiyat artışlarına ilişkin Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER ve AKİM'e çok sayıda başvuru yapıldığına işaret ederek, tüketicilerin şikayetlerini daha kolay ve hızlı ulaştırabilmeleri amacıyla kullanıcı dostu bir uygulama geliştirdiklerini bildirdi.

Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik. Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek ve bu konuda yaşadıkları sorunları kolaylıkla Bakanlığımıza iletebilecekler. Ticaret Bakanlığınca şikayetlere ilişkin gerekli işlemler hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilecek." dedi.

Tüketiciler fotoğraf çekip sisteme yükleyebilecek

Vatandaşların "HFA-Bildirim"i telefonlarındaki sanal market uygulamalarından indirebileceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Mobil uygulama üzerinden şikayete konu işletme ile ürüne ilişkin bilgileri girebilecek olan vatandaşlarımız, ayrıca ürünün fotoğraflarını da çekip sisteme yükleyebilecek. Gerek Alo 175 Tüketici Danışma Hattı gerekse HFA-Bildirim üzerinden gelen başvurular, şikayet edilen firma ya da kuruluşun bulunduğu il sınırları içindeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine otomatik olarak aktarılacak. İl müdürlüklerimiz şikayete ilişkin gerekli işlemleri tesis ederek cevap oluşturacak. Süreç, vatandaşlarımız tarafından mobil uygulama aracılığıyla takip edilebilecek."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra haksız fiyat artışı olabileceği değerlendirilen başvurulara ilişkin dosyanın il müdürlüklerinden Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna iletileceğine dikkati çekerek, kurulun da incelemeleri yaptıktan sonra fahiş fiyat artışının tespiti halinde gerekli yaptırımları uygulayacağını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanHaksız Fiyat ArtışıMobil şikayet Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
İhracatçı eleman arıyor
İhracatçı eleman arıyor
Havayolu yolcuları arttı
Havayolu yolcuları arttı
Emtia yatırımcısına 'tatlı' kazanç
Emtia yatırımcısına 'tatlı' kazanç
'Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi yeşil teknoloji'
'Türkiye'nin önündeki en büyük fırsatlardan bir tanesi yeşil teknoloji'
THY'nin doluluk oranı ekimde yüzde 83,4'e ulaştı
THY'nin doluluk oranı ekimde yüzde 83,4'e ulaştı
6 milyar dolarlık ithalata 'yerli çözüm' atağı
6 milyar dolarlık ithalata 'yerli çözüm' atağı
14 milyondan fazla ürünün ülkeye girişi engellendi
14 milyondan fazla ürünün ülkeye girişi engellendi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ