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Hafif ticari araçların ÖTV limitlerine düzenleme

Hafif ticari araçlarda vergiye konu ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi.

Hafif ticari araçların ÖTV limitlerine düzenleme

Hafif ticari araçlarda vergiye konu ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:10
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Hafif ticari araçların ÖTV limitlerine düzenleme
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ANKARA

Hafif ticari araçlarda vergiye konu ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖTVHafif Ticari Araç
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