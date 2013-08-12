GYODER faaliyet kapsamını genişletti

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), adını “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği” şeklinde değiştirerek, ismini ve faaliyet kapsamını genişletti.





Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, derneğin adının açılımına “Gayrimenkul”ü de ekleyerek, sektöre olan katkılarına resmiyet kazandırdıklarını belirterek, "Gayrimenkulü kapsayan tüm konularda öncülük eden rolümüzü daha da geliştirerek ülke ekonomimize katkı sağlamayı arttırarak sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Torun, GYODER'in kurulduğu tarihten itibaren başta GYO’lar (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) olmak üzere gayrimenkul sektörünün tamamını yurt içinde ve yurt dışında temsil ederek, sektörün gelişimine ve değişimine öncülük eden, katkı sağlayan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Ayrıca derneğin, sektörü ilgilendiren her türlü konuda gerek kamu gerekse sektör temsilcileri tarafından sürekli fikrine danışılan önemli bir referans noktası olmayı da başardığını vurgulayan Torun, şu ifadelere yer verdi:

"Buradan hareketle derneğimizin adının da faaliyet alanıyla paralel olması gerektiğini düşündük. Ocak ayında da yönetime gelmemizle birlikte bu konuyu yeni yönetim kurulu olarak gündemimize aldık ve gayrimenkul sektörüne olan katkımızı daha fazla nasıl çeşitlendirebileceğimiz üzerine çalıştık. Bu doğrultuda derneğimizin ismini genişletip, adının açılımına 'Gayrimenkul'ü de ekleyerek sektöre olan katkımıza aslında bir yerde resmiyet kazandırmış olduk. Bundan sonra gayrimenkulü kapsayan tüm konularda öncülük eden rolümüzü daha da geliştirerek ülke ekonomimize katkı sağlamayı arttırarak sürdüreceğiz.”

Torun, yeni yapılanma ile birlikte üye sayılarını artırmaya yönelik çalışmalara da hız vereceklerini belirterek, GYODER’in, gayrimenkulün ana ve yan sektörlerini kapsayan geliştiriciden yatırımcıya, hukuktan sigortaya, perakendeden danışmanlığa, mimarlıktan değerlemeye kadar farklı alanları temsil eden 300’e yakın üyesi bulunduğunu kaydetti.

Torun, gelecek dönemde farklı faaliyet alanları ile birlikte üye sayısı ve profilini genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.