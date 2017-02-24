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Gurbetçilere KDV istisnası konuttaki hareketliliği artıracak

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konutta KDV istisnası getirilmesiyle gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin artması bekleniyor.

Gurbetçilere KDV istisnası konuttaki hareketliliği artıracak

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konutta KDV istisnası getirilmesiyle gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin artması bekleniyor.

24 Şubat 2017 Cuma 11:39
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Gurbetçilere KDV istisnası konuttaki hareketliliği artıracak

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konutta KDV istisnası getirilmesiyle gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin artması bekleniyor.

Mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren "torba kanun teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, Türkiye'ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye'de olmayan iş yeri ya da Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlar, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV ödemeyecek.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yıllardır talep ettikleri konunun gerçekleşmesi nedeniyle memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Durbakayım, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de gayrimenkul alırken bazı zorluklar çektiğini, bireysel konut kredisi dahi kullanamadıklarını belirterek, "Yurt dışından mal aldığınız zaman vergi iadesi var. Yurt dışından da burada gayrimenkul alınıyorsa KDV'nin alınmaması çok doğru bir hareket. Sektöre ciddi bir canlılık verecek. Gecikmiş bir karar, yine de bugünlerde gerçekleşmesi sektöre yarayacak." dedi.

"Yabancılar daha çok markalı konut tercih ediyor"

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da "Yabancılar, özellikle Orta Doğu, Türk Cumhuriyetler ve Asya bölgesi ülkemize talep gösteriyor. Eğer biz bunlara yönelik proje üretirsek yılda 10 milyar doların üzerinde kaynağı Türkiye'ye rahatlıkla getirebiliriz. Bu kararlar piyasaya kısa zamanda yansıyacaktır. Yabancılar daha çok markalı konut tercih ediyor. Çünkü firma güvencesi istiyorlar. İstanbul, Sapanca, Yalova ve Karadeniz'e çok talep var. Yeşili ve doğası güzel olan yere daha çok ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.

"KDV muafiyeti, sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına tanınan KDV muafiyetinin, sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

Söz konusu karar ile yabancıların yanı sıra gurbetçilerin de Türkiye’de yatırım yapmalarının destekleneceğini ifade eden Kuzu, "Daha ziyade yaz aylarında Türkiye’ye dönen gurbetçilerin şimdiden yatırım yapmaya başlayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız hemen bu fırsattan faydalanmak isteyecektir"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, "Özellikle yatırımlarını kendi ülkelerinde, yani Türkiye’de gayrimenkulde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız hemen bu fırsattan faydalanmak isteyecektir. Son aylarda hayata geçen düzenlemeler öncelikle insanlarımıza, daha sonra ülkemiz ekonomisine katma değer sağlıyor. Yapılacak diğer düzenlemeler ile birlikte gayrimenkul sektörü olarak bu yılı da yeni bir rekor ile kapatacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KDV IstisnasıKDVEge Yapı Yönetim Kurulu
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