Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89935
ALTIN
145.402
DOLAR
3.5940
STERLIN
4.5182
EURO
3.9037
Polise 'online destek'
Polise 'online destek'
Bab'da yaralar sarılıyor
Bab'da yaralar sarılıyor
Nadal bininci maçına çıktı
Nadal bininci maçına çıktı
İngiliz polisi: Tek başına saldırdı
İngiliz polisi: Tek başına saldırdı
Hong Kong'da seçim
Hong Kong'da seçim

"Günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık"

THY Genel Müdürü Ekşi, dün 179 bin 871 yolcuyu taşıdıklarını, böylece ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını bildirdi.

"Günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık"

THY Genel Müdürü Ekşi, dün 179 bin 871 yolcuyu taşıdıklarını, böylece ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını bildirdi.

27 Mart 2017 Pazartesi 12:01
20 Okunma
"Günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık"

Türk Hava Yolları (THYGenel Müdürü Bilal Ekşi, dün 179 bin 871 yolcuyu taşıdıklarını, böylece ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından 26 Mart Pazar günü THY'nin taşıdığı yolcu sayısını duyurdu.

Bilal Ekşi, "Pazar (dün) günü 179.871 yolcu taşıyarak, ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık. #Bahar Geliyor." ifadelerini kullandı.

Ekşi'nin bu açıklaması, sosyal medyadaki birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıTHYBilal EkşiYolcu Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar/TL 3,59'un altında işlem görüyor
Dolar/TL 3,59'un altında işlem görüyor
Savunmada yerlileştirme atağı
Savunmada yerlileştirme atağı
Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi
Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi
Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç arttı
Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç arttı
4,5G'de 'son taksit' dönemi
4,5G'de 'son taksit' dönemi
Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım
Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ