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Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen halı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 711 milyon dolara çıktı.

Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen halı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 711 milyon dolara çıktı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:57
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Güneydoğu'nun halı ihracatı artıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen halı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 711 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik üyesi ihracatçılar ocak-haziran dönemi dış satımını 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artırdı. Bu kapsamda bölgeden 182 ülkeye 4 milyar 89 milyon 610 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bölgedeki halı sektörü de ihracat artışını sürdürdü. Geçen yılın ilk yarısında 672 milyon 691 bin dolar olan halı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,7 arttı ve 711 milyon 9 bin dolara çıktı.

En çok ihracat 659 milyon 448 bin dolarla makine halılarında gerçekleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu BölgesHalı Ihracatı
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