Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Güneydoğu çiftçisine enerji müjdesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler tarımsal sulamada kullandıkları enerjinin yaklaşık yüzde 20'sini ödeyecek

Güneydoğu çiftçisine enerji müjdesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler tarımsal sulamada kullandıkları enerjinin yaklaşık yüzde 20'sini ödeyecek

12 Ağustos 2013 Pazartesi 13:03
797 Okunma
Güneydoğu çiftçisine enerji müjdesi

DİYARBAKIR  - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler tarımsal sullamada kullandıkları enerjinin yaklaşık yüzde 20'sini ödeyecek. 

GAP'ın sulama kısmının henüz tamamlanamaması nedeniyle Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere bölge genelindeki illerde yaklaşık 25 bin üretici kendi imkanlarıyla kazdıkları kuyular sayesinde yeraltı suyu ile tarlasını suluyor. Ancak yeraltından suyun çekilmesinde kullanılan elektrik bedelinin pahalı olması nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilerin büyük kısmı bu enerjiyi kaçak olarak kullanıyor. 

Dicle EDAŞ, çiftçilerin bu sıkıntısını sona erdirmek ve enerji kullanımının düzenli hale getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu amaçla bölgedeki tüm illerde sulama birlikleri, ziraat odaları ve tarım müdürlükleri temsilcileriyle yapılan toplantıların ardından Dicle EDAŞ ve üreticiler uzlaşmaya vardı.

3 farklı yöntem uygulanacak

Genel Müdür Murat Karagüzel AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal sulamada kullanılan enerji bedeli fiyatında büyük indirim yaptıklarını söyledi.

Bu yıl için geçerli olacak uygulamaya göre isteyen üreticilerin trafo gücü, suladıkları alan miktarı veya kuyu başına ödeme yapacağını bildiren Karagüzel, "1 Temmuz 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki tüketim için isteyen üretici dönüm başına 60 lira, kuyu başına 7 bin lira veya trafo gücüne göre ödeme yapacak. 50 KVA kurulu trafo gücü olan 4 bin lira, 100 KVA için 5 bin lira, 160 KVA için 6 bin lira, 250 KVA için 8 bin lira ve 400 KVA için 10 bin lira ödeyecek."

Tarımsal sulamada 6 milyar kilovatsaat tüketiliyor

Yörede tarımsal sulamaya dönük elektrik kullanımının çok yüksek miktarlarda olduğunu ve bunun büyük kısmının kaçak kullanımdan oluştuğunu vurgulayan Karagüzel, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizle yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Başlangıç olarak 2013 yılında bize bu bedeli vermeleri halinde biz sayaçları üzerinden kullandıkları elektriğe herhangi bir işlem yapmayacağız, kaçak uygulaması olmayacak. Kuyunun derinliğine ve sulamış oldukları alana göre bir kuyunun tükettiği enerji miktarı yıllık 36 ile 60 bin lira arasındadır. Biz kaçak kullanımların polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Abonelerimizin göstereceği iyi niyetle elektrik tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesini hedefliyoruz. Biz abonelerimizin israf etmeden daha az elektrik kullanarak daha fazla iş yapma şeklinde tüketim yapmalarını amaçlamaktayız. Bunun dışında bazı teşviklerimiz daha olacak. Bunlarla kaçak kullanımını azaltmayı planlıyoruz. Kaçak kullanımın azaltılması demek israfın olmaması demek yaşam biçiminin değişmesi demektir. Hedefimiz bu."

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 13:04
Anahtar Kelimeler:
Müjde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ