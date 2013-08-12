Güneydoğu çiftçisine enerji müjdesi

DİYARBAKIR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler tarımsal sullamada kullandıkları enerjinin yaklaşık yüzde 20'sini ödeyecek.

GAP'ın sulama kısmının henüz tamamlanamaması nedeniyle Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır başta olmak üzere bölge genelindeki illerde yaklaşık 25 bin üretici kendi imkanlarıyla kazdıkları kuyular sayesinde yeraltı suyu ile tarlasını suluyor. Ancak yeraltından suyun çekilmesinde kullanılan elektrik bedelinin pahalı olması nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilerin büyük kısmı bu enerjiyi kaçak olarak kullanıyor.

Dicle EDAŞ, çiftçilerin bu sıkıntısını sona erdirmek ve enerji kullanımının düzenli hale getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu amaçla bölgedeki tüm illerde sulama birlikleri, ziraat odaları ve tarım müdürlükleri temsilcileriyle yapılan toplantıların ardından Dicle EDAŞ ve üreticiler uzlaşmaya vardı.

3 farklı yöntem uygulanacak

Genel Müdür Murat Karagüzel AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal sulamada kullanılan enerji bedeli fiyatında büyük indirim yaptıklarını söyledi.

Bu yıl için geçerli olacak uygulamaya göre isteyen üreticilerin trafo gücü, suladıkları alan miktarı veya kuyu başına ödeme yapacağını bildiren Karagüzel, "1 Temmuz 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki tüketim için isteyen üretici dönüm başına 60 lira, kuyu başına 7 bin lira veya trafo gücüne göre ödeme yapacak. 50 KVA kurulu trafo gücü olan 4 bin lira, 100 KVA için 5 bin lira, 160 KVA için 6 bin lira, 250 KVA için 8 bin lira ve 400 KVA için 10 bin lira ödeyecek."

Tarımsal sulamada 6 milyar kilovatsaat tüketiliyor

Yörede tarımsal sulamaya dönük elektrik kullanımının çok yüksek miktarlarda olduğunu ve bunun büyük kısmının kaçak kullanımdan oluştuğunu vurgulayan Karagüzel, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizle yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Başlangıç olarak 2013 yılında bize bu bedeli vermeleri halinde biz sayaçları üzerinden kullandıkları elektriğe herhangi bir işlem yapmayacağız, kaçak uygulaması olmayacak. Kuyunun derinliğine ve sulamış oldukları alana göre bir kuyunun tükettiği enerji miktarı yıllık 36 ile 60 bin lira arasındadır. Biz kaçak kullanımların polisiye tedbirlerle çözülemeyeceğini biliyoruz. Abonelerimizin göstereceği iyi niyetle elektrik tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesini hedefliyoruz. Biz abonelerimizin israf etmeden daha az elektrik kullanarak daha fazla iş yapma şeklinde tüketim yapmalarını amaçlamaktayız. Bunun dışında bazı teşviklerimiz daha olacak. Bunlarla kaçak kullanımını azaltmayı planlıyoruz. Kaçak kullanımın azaltılması demek israfın olmaması demek yaşam biçiminin değişmesi demektir. Hedefimiz bu."