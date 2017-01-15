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Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü

Türkiye'nin lisanssız güneş enerjisindeki kurulu gücü 2016 sonu itibarıyla 819,6 megavata ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 230 artış gösterdi.

Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü

Türkiye'nin lisanssız güneş enerjisindeki kurulu gücü 2016 sonu itibarıyla 819,6 megavata ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 230 artış gösterdi.

15 Ocak 2017 Pazar 10:28
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Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü

ANKARA 

Türkiye'nin 2015 sonunda 248,8 olan lisanssız güneş enerjisi kapasitesi, geçen yıl sonunda 819,6 megavata yükselerek yüzde 230 arttı. Böylece güneş, geçen yıl kapasitesini en fazla arttıran enerji kaynağı oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin 2015 itibarıyla 73 bin 146 megavat olan kurulu gücü geçen yıl sonu itibarıyla 78 bin 497 megavata yükselerek, yüzde 7,3 büyüdü.

Bu dönemde kapasitede 5 bin 350,7 megavatlık artış gerçekleşirken, mevcut santral sayısı bin 514'ten 2 bin 321'e yükseldi.

Geçen yıl kapasite artışı görülen kaynaklar arasında en fazla artış yüzde 230 ile güneş enerjisinde yaşandı. Türkiye'deki lisanssız güneş enerjisi kapasitesi 2015 sonu itibarıyla 248,8 megavat iken geçen yıl sonunda 819,6 megavata çıktı.

Aynı zamanda jeotermal enerji kapasitesi de bu dönemde 624 megavattan 821 megavata yükselerek yüzde 31,5 büyüdü.

Rüzgar enerjisinin 2015'te 4 bin 498,4 megavat olan kapasitesi, geçen yıl sonu itibarıyla 5 bin 738,4 megavata yükselerek yüzde 27,5 arttı. Böylece, rüzgar enerjisinin kurulu gücü de 2016'da en fazla büyüyen ilk üç kaynak arasında yer aldı.

Yerli kömür daha fazla büyüyecek 

Yerli kömürün kurulu gücü ise 9 bin 418 megavattan 9 bin 842 megavata yükselerek yüzde 4,5 arttı.

Doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kaynaklı santrallerin kapasitesi ise 21 bin 222 megavattan 22 bin 156 megavata çıkarak yüzde 4,4 büyüdü.

Öte yandan, fuel-oil, nafta ve motorin yakıtlı santrallerin kurulu gücünde yüzde 17,3 oranında, çok yakıtlı santrallerin kapasitesinde yüzde 9 düşüş gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneş EnerjisiKapasiteBüyüme
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