Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.798
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.6008
EURO
3.8707
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
Sevil Esen'den yeni albüm geliyor
Sevil Esen'den yeni albüm geliyor
Banvit ilk peşinde
Banvit ilk peşinde
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi

'Günde 6 milyon ekmek israf ediliyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor. Tüketim ise 79 milyon civarında gerçekleşiyor. Geriye kalan da çöpe gidiyor." dedi.

'Günde 6 milyon ekmek israf ediliyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ülkemizde 300 gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor. Tüketim ise 79 milyon civarında gerçekleşiyor. Geriye kalan da çöpe gidiyor." dedi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 13:27
36 Okunma
'Günde 6 milyon ekmek israf ediliyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkede günlük 6 milyon ekmeğin israf edildiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 300 gram üzerinden günlük olarak yaklaşık 85 milyon ekmek üretildiğini, tüketimin ise 79 milyon civarında olduğunu ifade ederek, geriye kalan kısmın çöpe gittiğini bildirdi.

İsraf edilen ekmek miktarının geçmişte daha da fazla olduğunu belirten Palandöken, bakanlıklar ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdikleri kampanyalarla israfın bir ölçüde önüne geçtiklerini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

İsraf önlenirse ekmeğe zam yapılmasına gerek kalmayacağını vurgulayan Palandöken, buğday ithalatının da önüne geçilebileceğine işaret etti.

Türkiye’de yaş sebze ve meyvenin de bir kısmının tarladan sofraya gelinceye kadar israf edildiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarlada da israf büyük boyutlara ulaştı. Sebze ve meyvenin dörtte biri tüketilmeden kaybediliyor. Meyve ve sebzelerde toplama sırasında yüzde 4-12, taşıma sırasında yüzde 2-8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5-15, depolamada da yüzde 3-10 civarında israf yaşanıyor. İsraf ettiğimiz gıda maddeleriyle Suriye’nin tamamı doyar, Türkiye’de 60 hastane, 120 okul yapılır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESKBendevi PalandökenIsraf EdildiğiniEkmek Israf EdiliyorEkmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Piyasada nakit sıkıntısı şu anda yok"
"Piyasada nakit sıkıntısı şu anda yok"
Ford yeni modellerini tanıttı
Ford yeni modellerini tanıttı
"Türkiye gelecek dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 büyüyecek"
"Türkiye gelecek dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 büyüyecek"
KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı
KOSGEB'in faizsiz kredi kullanımında süre uzatıldı
'E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'
'E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'
Tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi
Tezgahlar yaz meyveleriyle renklendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ