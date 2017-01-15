Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81524
ALTIN
143.354
DOLAR
3.7534
STERLIN
4.5388
EURO
3.9872
Bu koleksiyon palmiyelerden
SON DAKİKA
Botanik bahçesinde 36 türden 101...
Şehit Uzman Çavuş Kaya son yolculuğuna uğurlandı
SON DAKİKA
Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya,...
İstanbul'daki havalimanlarını 90 milyon yolcu kullandı
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
SON DAKİKA
Turşu gribe kafa tutuyor
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı

Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık önlendi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Geçen yıl bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu." dedi.

Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık önlendi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Geçen yıl bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu." dedi.

15 Ocak 2017 Pazar 10:27
43 Okunma
Gümrüklerde 2,6 milyar liralık kaçakçılık önlendi

ANKARA 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  yaptığı açıklamada, gümrüklerde yıl genelinde yapılan operasyonlarda önemli miktarda kaçakçılığın önlendiğini ifade etti.

Ülke genelinde 2016'da yaşanan birçok olumsuzluğun kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aksatmadığını belirten Tüfenkci, "Bir önceki yıla göre olay bazında yüzde 28 artışla 4 bin 424 kaçakçılık olayını ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan kaçakçılığın mali boyutu ise 2 milyar 633 milyon lira oldu." dedi.

"Uyuşturucu yakalama oranı yüzde 30 arttı"

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele hususu üzerinde önemle durduklarını dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar sonucunda, 2015 yılında 2 ton 689 kilo olan uyuşturucu yakalama miktarı, 2016 yılında yüzde 30 artışla 3 ton 426 kiloya yükseldi. 2015 yılında 206 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalanmış iken, bu değer 2016 yılında yüzde 16 artışla 236 milyon liraya ulaştı." dedi.

"11 milyon 450 bin kaçak sigara ele geçirildi"

Daha önce yüzde 21 seviyelerine kadar çıkan piyasadaki kaçak sigara oranının, 2016 itibarıyla yüzde 7,5 seviyelerine gerilediğine dikkati çeken Tüfenkci, geçen yıl genelinde 11 milyon 450 bin paket kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Böylece hem organize suç ve terör örgütlerinin kaynaklarının kesildiğini hem de önemli oranda vergi kaybının engellendiğini belirten Tüfenkci, vergi gelirlerinde 3 milyar liraya yakın artış sağlandığını söyledi.

Ele geçirilen diğer ürünlere ilişkin de bilgi veren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2015 yılına göre yüzde 70 artışla toplam 176 ton kaçak çay ele geçirdik. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele ilgili birimlerle yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda, 805 milyon lirası bu yıl içerisinde olmak üzere toplamda 1 milyar 562 milyon lira tutarında vergi, ceza ve usulsüzlüğü ortaya çıkardık."

AA

Anahtar Kelimeler:
GümrükTüfenkciKaçakGelir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak
Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak
Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü
Güneş enerjisinde kapasite yüzde 230 büyüdü
Denize ikinci havalimanının temeli nisanda atılıyor
Denize ikinci havalimanının temeli nisanda atılıyor
Altının gramı 146 liraya yükseldi
Altının gramı 146 liraya yükseldi
Gençler 'çeyiz' için biriktiriyor
Gençler 'çeyiz' için biriktiriyor
Dolar/TL 3,79'un üzerinde dengelendi
Dolar/TL 3,79'un üzerinde dengelendi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ