Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gümrük kapılarına yap-işlet-devret modeli

Bakan Yazıcı bazı gümrük kapıları ile Halkalı Gümrüğü'nün yenilenmesi ve modernizasyonunun yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını bildirdi.

Gümrük kapılarına yap-işlet-devret modeli

Bakan Yazıcı bazı gümrük kapıları ile Halkalı Gümrüğü'nün yenilenmesi ve modernizasyonunun yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını bildirdi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:15
562 Okunma
Gümrük kapılarına yap-işlet-devret modeli
ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Gümrük Kapılarının Modernizasyonuna İlişkin Protokolü'' imzaladı. 

TOBB Birlik Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Yazıcı, yapılan plan çerçevesinde 4 gümrük kapısı ile 1 iç gümrük müdürlüğü olmak üzere toplam 5 gümrük hizmet noktasının yap-işlet-devret modeliyle yapılmasını hedefleyen bir çerçeve protokolü imzalayacaklarını söyledi. 
Bugüne kadar 7 gümrük kapısının yenilendiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti: 
''Bugün ise biraz daha farklı içeriği olan bir anlaşmayı imzalıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 8 kapımız, bildiğiniz gibi Gürbulak, Sarp, Cilvegözü, Hamzabeyli, İpsala, Kapıkule ve Nusaybin gümrük kapılarıdır. Bunların her biriyle ilgili yapım anlaşmaları tek başına yapılmıştır. Tüm bu süreçleri de dikkate almak suretiyle kazandığımız deneyimlerle bugün biraz daha farklı bir anlaşma imzalıyoruz. Bugünkü anlaşma, bir paket anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla Esendere, Kapıköy, Dilucu ve Çıldır-Aktaş gümrük kapıları ile Halkalı Gümrüğü'nün yenilenmesi ve modernizasyonu, bütçeden hiç bir kaynak aktarılmadan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. 
Bunların ardından 8 gümrük kapımız daha kalıyor yenilenmesi gereken. Bunları da iki gruba ayırdık. Akçakale, Öncüpınar, Karkamış ve Pazarkule. Diğer grupta da Ali Rıza Efendi, Posof Türkgözü, Dereköy ve Yayladağı. İnşallah bunları da bir plan dahilinde en kısa zaman içerisinde yapacağız.'' 
 
Halkalı Gümrüğü Çatalca'ya taşınacak
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 
''Bu 4 Gümrük Kapısının modernizasyonu için, 120 milyon lira yatırım yaparak, hem bölgenin istihdamına hem de ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Allah'ın izniyle bu projeler bölgenin çehresini tamamen değiştirecek. Ticaret zenginliği, zenginlik de huzuru beraberinde getirecek. Ben bu açıdan, bu müthiş projeye imza atan, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Öte yandan bu protokolle, Türkiye'nin en büyük Kara Gümrük Müdürlüğü olan ve günde 700 TIR'ın, yılda 40 milyar dolarlık malın işlem gördüğü Halkalı Gümrük Müdürlüğü de Çatalca'da 220 dönüm arazi üzerinde yeniden inşa edilecektir. Modernizasyon kapsamında ekonomimizin kalbi olan İstanbul'un ihtiyaç duyduğu Lojistik Merkezi de burada inşa edilecek ve ülkemizin ticaret üssü olması noktasında çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Biz TOBB olarak bu 5 proje kapsamında toplam 225 milyon lira yatırım yapacağız ve inşallah inşaatların başlamasından sonra, 1 yıl gibi kısa sürede yatırımları tamamlayarak açılışını yapacağız.''

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:16
Anahtar Kelimeler:
Gümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ