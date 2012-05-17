Gümrük kapılarına yap-işlet-devret modeli

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Gümrük Kapılarının Modernizasyonuna İlişkin Protokolü'' imzaladı.



TOBB Birlik Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Yazıcı, yapılan plan çerçevesinde 4 gümrük kapısı ile 1 iç gümrük müdürlüğü olmak üzere toplam 5 gümrük hizmet noktasının yap-işlet-devret modeliyle yapılmasını hedefleyen bir çerçeve protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Bugüne kadar 7 gümrük kapısının yenilendiğini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

''Bugün ise biraz daha farklı içeriği olan bir anlaşmayı imzalıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 8 kapımız, bildiğiniz gibi Gürbulak, Sarp, Cilvegözü, Hamzabeyli, İpsala, Kapıkule ve Nusaybin gümrük kapılarıdır. Bunların her biriyle ilgili yapım anlaşmaları tek başına yapılmıştır. Tüm bu süreçleri de dikkate almak suretiyle kazandığımız deneyimlerle bugün biraz daha farklı bir anlaşma imzalıyoruz. Bugünkü anlaşma, bir paket anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla Esendere, Kapıköy, Dilucu ve Çıldır-Aktaş gümrük kapıları ile Halkalı Gümrüğü'nün yenilenmesi ve modernizasyonu, bütçeden hiç bir kaynak aktarılmadan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak.

Bunların ardından 8 gümrük kapımız daha kalıyor yenilenmesi gereken. Bunları da iki gruba ayırdık. Akçakale, Öncüpınar, Karkamış ve Pazarkule. Diğer grupta da Ali Rıza Efendi, Posof Türkgözü, Dereköy ve Yayladağı. İnşallah bunları da bir plan dahilinde en kısa zaman içerisinde yapacağız.''



Halkalı Gümrüğü Çatalca'ya taşınacak

Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bu 4 Gümrük Kapısının modernizasyonu için, 120 milyon lira yatırım yaparak, hem bölgenin istihdamına hem de ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Allah'ın izniyle bu projeler bölgenin çehresini tamamen değiştirecek. Ticaret zenginliği, zenginlik de huzuru beraberinde getirecek. Ben bu açıdan, bu müthiş projeye imza atan, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Öte yandan bu protokolle, Türkiye'nin en büyük Kara Gümrük Müdürlüğü olan ve günde 700 TIR'ın, yılda 40 milyar dolarlık malın işlem gördüğü Halkalı Gümrük Müdürlüğü de Çatalca'da 220 dönüm arazi üzerinde yeniden inşa edilecektir. Modernizasyon kapsamında ekonomimizin kalbi olan İstanbul'un ihtiyaç duyduğu Lojistik Merkezi de burada inşa edilecek ve ülkemizin ticaret üssü olması noktasında çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Biz TOBB olarak bu 5 proje kapsamında toplam 225 milyon lira yatırım yapacağız ve inşallah inşaatların başlamasından sonra, 1 yıl gibi kısa sürede yatırımları tamamlayarak açılışını yapacağız.''