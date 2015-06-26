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"Gümrük kaçağı" 94 araca el konuldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Diyarbakır'da yılın 5 ayında "gümrük kaçağı" 94 ikinci el lüks araca el konuldu.

"Gümrük kaçağı" 94 araca el konuldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Diyarbakır'da yılın 5 ayında "gümrük kaçağı" 94 ikinci el lüks araca el konuldu.

26 Haziran 2015 Cuma 11:08
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ANKARA

Diyarbakır'da yılın 5 ayında "gümrük kaçağı" 94 ikinci el lüks araca el konuldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili birimlerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde yılın ilk 5 ayında Diyarbakır ve ilçelerinde gümrük kaçağı 94 ikinci el lüks araca Gümrük Kanunu’na muhalefet edildiği gerekçesiyle adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda el konuldu. Araçlardan 51'inin Gürcistan, 20'sinin Bulgaristan, diğer araçların ise Almanya, Suriye, Irak, İngiltere, Belçika, Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda plakalı oldukları tespit edildi.

Araçların sahiplerine ve bu araçları yasadışı kullananlara Gümrük Kanunu gereğince yaklaşık 350 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca yakalanan şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmekten suç duyurusunda bulunuldu.

Ele geçirilen araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 392 bin lira olduğu belirlenirken, 4 milyon lirayı aşan vergi kaybı önlendi.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:44
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Gümrük Kaçağı 94 Araca El Konuldu
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