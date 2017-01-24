Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
82933
ALTIN
147.913
DOLAR
3.7920
STERLIN
4.7182
EURO
4.0702
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
SON DAKİKA
Tan Taşçı'dan samimi itiraflar 
Tek kişilik milli takım
Tek kişilik milli takım
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde 'drone' kullanacak
SEDAŞ bakım ve arıza tespitinde...
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde sürdürülüyor
Geleneksel hacamat tedavisi emin ellerde...
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti
Doğuda soğuklar Sibirya'yı geçti

Gülde yeni rota Amerika ve Afrika kıtaları

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'nın en büyük gül üreticileri kooperatifi GÜLBİRLİK, bu yıl ihracatta hedef olarak Afrika ve Amerika kıtalarını belirledi.

Gülde yeni rota Amerika ve Afrika kıtaları

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'nın en büyük gül üreticileri kooperatifi GÜLBİRLİK, bu yıl ihracatta hedef olarak Afrika ve Amerika kıtalarını belirledi.

24 Ocak 2017 Salı 13:49
7 Okunma
Gülde yeni rota Amerika ve Afrika kıtaları

ISPARTA - Isparta'nın en büyük gül üreticileri kooperatifi olanl Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl ürünlerini Afrika ve Amerika kıtalarındaki ülkelere de satmayı hedefliyor.

GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşıladığını, GÜLBİRLİK'in de Isparta'da gül üreticilerinin bir araya geldiği en büyük kooperatif olduğunu söyledi.

Birliğin özellikle nisan ve mayıs aylarındaki hasat döneminde gülün yağının çıkartılmasına dönük faaliyetler yürüttüğünü anlatan Çelik, gülden çeşitli kozmetik ürünleri de geliştirdiklerini söyledi. Söz konusu ürünlerin pazarlanması için birlik çatısı altında Rosense markasını oluşturduklarını dile getiren Çelik, 12 yılda markanın pazarını genişlettiklerini ifade etti. 

"Hedeflerin üzerinde büyüdük"

2005 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalarla yurt içindeki pazarlama ağını hemen hemen tamamladıklarını anlatan Çelik, "2005 yılından bu yana kendimize bir sonraki yıl için koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkmayı başardık. 2016 yılı için kendimize yurt içi pazarlarda yüzde 20'lik bir büyüme hedefi koymuştuk, bu hedefin de üzerine çıktık." dedi.

İhracatta kaydettikleri büyümenin yurt içindeki büyümelerinden fazla olduğuna işaret eden Çelik, "Avrupa'ya, Uzak Doğu ülkelerine önemli miktarda ihracat yapıyoruz. İhracatta 2015 ile 2016 yıllarını kıyasladığımızda, yüzde 120'lik bir hedef gerçekleşmesi oldu. Bu, bize gelecek açısından ümit veren sonuç." diye konuştu.

Bu rakamlar değerlendirildiğinde, 2017 yılı için hem yurt içi hem de yurt dışında bazı hedefler koymanın, bir yol haritası çizmenin gerekliliğinin ortaya çıktığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Pazarlama çalışmalarına paralel olarak kendimize seçtiğimiz bazı ülkeler ve bölgeler var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afrika ve Amerika kıtalarında çalışma sürdürdüğümüz ülkeler var. 2017 yılı içinde Amerika ve Afrika'daki ülkelere ihracatımız başlayacak. Süreç içinde beklediğimiz ivmeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anda 12 ülkeye ihracat yapıyoruz, bu rakamı 20 ülkeye çıkarmayı planlıyoruz." 

Anahtar Kelimeler:
GülIhracatAmerikaAfrika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sektörde yerlilik oranına dikkat edilmeli
Sektörde yerlilik oranına dikkat edilmeli
Sur 2 milyar lirayı aşkın ödenekle ihya edilecek
Sur 2 milyar lirayı aşkın ödenekle ihya edilecek
Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi
Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi
Konut satışları 2016 yılında arttı
Konut satışları 2016 yılında arttı
Elektrikte tüketim rekoru kırıldı
Elektrikte tüketim rekoru kırıldı
Türkiye'nin israf ettiği gıdayla Suriye doyar
Türkiye'nin israf ettiği gıdayla Suriye doyar
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ