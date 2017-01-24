Gülde yeni rota Amerika ve Afrika kıtaları

ISPARTA - Isparta'nın en büyük gül üreticileri kooperatifi olan Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl ürünlerini Afrika ve Amerika kıtalarındaki ülkelere de satmayı hedefliyor.

GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşıladığını, GÜLBİRLİK'in de Isparta'da gül üreticilerinin bir araya geldiği en büyük kooperatif olduğunu söyledi.

Birliğin özellikle nisan ve mayıs aylarındaki hasat döneminde gülün yağının çıkartılmasına dönük faaliyetler yürüttüğünü anlatan Çelik, gülden çeşitli kozmetik ürünleri de geliştirdiklerini söyledi. Söz konusu ürünlerin pazarlanması için birlik çatısı altında Rosense markasını oluşturduklarını dile getiren Çelik, 12 yılda markanın pazarını genişlettiklerini ifade etti.

"Hedeflerin üzerinde büyüdük"

2005 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalarla yurt içindeki pazarlama ağını hemen hemen tamamladıklarını anlatan Çelik, "2005 yılından bu yana kendimize bir sonraki yıl için koyduğumuz hedeflerin üzerine çıkmayı başardık. 2016 yılı için kendimize yurt içi pazarlarda yüzde 20'lik bir büyüme hedefi koymuştuk, bu hedefin de üzerine çıktık." dedi.

İhracatta kaydettikleri büyümenin yurt içindeki büyümelerinden fazla olduğuna işaret eden Çelik, "Avrupa'ya, Uzak Doğu ülkelerine önemli miktarda ihracat yapıyoruz. İhracatta 2015 ile 2016 yıllarını kıyasladığımızda, yüzde 120'lik bir hedef gerçekleşmesi oldu. Bu, bize gelecek açısından ümit veren sonuç." diye konuştu.

Bu rakamlar değerlendirildiğinde, 2017 yılı için hem yurt içi hem de yurt dışında bazı hedefler koymanın, bir yol haritası çizmenin gerekliliğinin ortaya çıktığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Pazarlama çalışmalarına paralel olarak kendimize seçtiğimiz bazı ülkeler ve bölgeler var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afrika ve Amerika kıtalarında çalışma sürdürdüğümüz ülkeler var. 2017 yılı içinde Amerika ve Afrika'daki ülkelere ihracatımız başlayacak. Süreç içinde beklediğimiz ivmeye ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu anda 12 ülkeye ihracat yapıyoruz, bu rakamı 20 ülkeye çıkarmayı planlıyoruz."