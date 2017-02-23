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'Güçlü aile' için yaklaşık 600 milyon liralık ödenek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar için bu yıl 593 milyon 14 bin 511 lira ödenek ayrıldı.

'Güçlü aile' için yaklaşık 600 milyon liralık ödenek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar için bu yıl 593 milyon 14 bin 511 lira ödenek ayrıldı.

23 Şubat 2017 Perşembe 12:36
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'Güçlü aile' için yaklaşık 600 milyon liralık ödenek

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar için bu yıl 593 milyon 14 bin 511 lira harcanacak.

Çalışmalar kapsamında sosyal hizmet merkezi (SHM) sayısının yıl sonuna kadar 250'ye çıkarılması, 120 bin kişiye evlilik öncesi eğitimi, 130 bin kişiye aile eğitimi ve 3 bin 300 kişiye de boşanma danışmanlığı desteği verilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, bakanlıkça bu yıl aile yapısının güçlendirilmesi, güçlü ve sağlıklı nesillerin yetişmesi, boşanma aşamasında olan çiftlerin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi gibi konularda birçok çalışma yürütülecek.

"Her aileye bir sosyal danışman" sloganıyla başlatılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) için bir milyon lira ödenek ayıran bakanlık, programın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve bilişim alt yapısının oluşturulmasına ilişkin planlamaları gerçekleştirecek.

40 yeni SHM hizmete açılacak

Ayrıca ASDEP danışmanları ile ilişkilendirilen aile sayısı, bu yıl yüzde 15 oranında arttırılacak.

Bu yıl, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlı bireylere koruyucu, önleyici hizmetlerin tek bir çatı altında sunulduğu 40 yeni SHM hizmete açılacak. Bu kapsamda yıl sonuna kadar SHM'lerin sayısının 250'ye çıkarılması öngörülüyor.

Analiz çalışması yapılacak

Bakanlıkça vatandaşlara yıl içinde sağlanacak eğitim faaliyetleri için de kapsamlı bir planlama yapıldı.

Bu kapsamda bu yıl 120 bin kişinin evlilik öncesi eğitimlerden faydalanması, 130 bin vatandaşa da aile eğitim programları ile ulaşılması hedefleniyor.

Boşanma sürecindeki çiftlerin ve çocuklarının karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında ise 3 bin 300 vatandaşa destek olunması planlanıyor. Bakanlık ayrıca bu sene boşanma danışmanlığı desteğinin vatandaşlarda yarattığı etkiyi ölçmek üzere bir analiz çalışması da yürütecek.

Roman vatandaşlar için bir milyon lira

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımlar Aracı (IPA) kapsamında Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi (SIROMA)" kapsamında bu yıl bir milyon lira ödenek ayrıldı.

Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimi ve istihdam edilebilirliği ile çocukların eğitim olanaklarına erişiminin arttırılmasının amaçlandığı proje, 2017 yılı sonuna kadar devam edecek.

Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar için bu yıl toplam 593 milyon 14 bin 511 lira ödenek ayıran bakanlık, söz konusu çalışmaların yanı sıra birçok analiz ve araştırmayı da gerçekleştirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güçlü AileödenekAile
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