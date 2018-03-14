GÜBRETAŞ'tan 2017'de 3,49 milyar TL konsolide ciro

GÜBRETAŞ açıklamasına göre, 66 yıllık kurumsal birikimiyle sektör liderliğini sürdüren şirket, 2017 yılında operasyonel faaliyetlerde olduğu gibi finansal yönden de bütçe hedeflerinin üzerine çıkarak konsolide cirosunu yüzde 23’lük artışla 3,49 milyar TL’ye yükseltti. Konsolide net satışların 2,27 milyar TL’si Türkiye faaliyetlerinden elde edilirken, 1,22 milyar TL’si İran’daki bağlı ortaklık Razi Petrokimya’nın satışlarından sağlandı.

Sektörde önemli değişimlerin yaşandığı süreçte 2016 yılını zararla kapatmış olan GÜBRETAŞ, 2017 yıl sonu itibarıyla FAVÖK ve net karlılık yönüyle de başarılı bir performans sergiledi. Özellikle Türkiye tarafındaki faaliyetlerinde son yılların en başarılı performansına imza atan şirket, yılı konsolide olarak 140 milyon TL FAVÖK ile tamamladı.

Türkiye faaliyetlerinden 40 milyon TL net kar elde eden GÜBRETAŞ’ın ana ortaklık payı, amonyak fiyatlarındaki küresel düşüş nedeniyle karlılığı negatife dönen Razi Petrokimya faaliyetlerinin konsolidasyonundan sonra 33,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Hedefleri gerçekleştirecek güçteyiz"

Açıklamada finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmelerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdür İbrahim Yumaklı, Türkiye tarafında katı gübre satışlarında 66 yıllık şirket tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdıklarını hatırlatarak, 2017’yi bir önceki yıla oranla yüzde 8’e yakın bir artış ile 1 milyon 946 bin ton satışla tamamladıklarını kaydetti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verilerine göre yüzde 30,7 pazar payıyla sektör liderliğini sürdürdüklerini aktaran Yumaklı, "Geçen yıl GÜBRETAŞaçısından operasyonel ve finansal tüm faaliyetlerde hedeflerin de üzerine çıktığımız verimli bir yıl oldu. Şirket tarihinin en yüksek günlük üretim ve sevkiyat rekorlarının kırıldığı 2017’de, katı gübre üretimini önceki yıla oranla yüzde 31 artırarak toplam 683 bin ton üretimle geride bıraktık. Operasyonun tamamındaki başarılı faaliyetler sonucu, yaklaşık 3,5 milyar TL net satış geliri ve 33,3 milyon TL’lik konsolide net kara ulaştık." ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ’ın 2018 yılına daha büyük hedeflerle başladığını belirten Yumaklı, her alanda verimliliğe ve sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını kaydetti.

Bu yıl Türkiye faaliyetleri kapsamında geçen yıla oranla yüzde 12 artışla 761 bin ton katı gübre üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yumaklı, "Pazar liderliğimizi güçlendirme yolunda katı gübre satışlarımızı 2 milyon 50 bin ton olarak bütçeledik. Böylece bu yıldan itibaren yıllık satışımızı 2 milyon ton bandının üzerine çıkararak, pazar payımızı da yüzde 33 seviyesine yükseltmek istiyoruz. Tamamlanan üretim ve lojistik altyapı yatırımlarımızın yanı sıra geçen yıl başlattığımız ihracat faaliyetlerinin katkısıyla bu hedefleri gerçekleştirecek güçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"2018’de üretim kapasite kullanım oranımızı artırmayı hedefliyoruz"

Yumaklı, GÜBRETAŞ’ın yeni yılda konsolide ciro hedefini de yüzde 22’ye yakın artışla 4,26 milyar TL olarak belirlediğini hatırlatarak, bunun da şirket tarihi açısından önemli bir rekor hedefi olduğunu ifade etti.

Yumaklı, "Geçen yıl olduğu gibi, 2018’de de üretim kapasite kullanım oranımızı artırmayı hedefliyoruz. Bitki ve bölgeye özel gübrelerle üreticinin verim artışına cevap vererek, tedarik optimizasyonuyla maliyet ve risklere karşı proaktif yönetimin yanı sıra tüm süreçlerde operasyonel verimliliğe odaklanarak, şirketimizin her katmandaki tüm paydaşların da memnuniyeti daha fazla artırmayı hedefliyoruz." diye devam etti.

Bu hedefleri, tarım sektöründeki güçlü potansiyele ve büyümeye olan inançla belirlediklerini aktaran İbrahim Yumaklı, "Türk tarımının temel yapı taşlarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi içinde yer alıyor olmamız, güçlü ve yaygın bayi ağımız, yenilikçi vizyonumuz ve kapasitesi yüksek insan kaynağımız, şirketimizi 2018 hedeflerine daha kolay ulaştıracaktır." diye konuştu.

Gübretaş Yarımca Tesisleri’nde liman genişletme çalışmalarını başlatacak

GÜBRETAŞ'ın, yatırım bütçesindeki çıtayı da yükselttiğini aktaran Yumaklı, bu kapsamda yurt içi yatırımlar için 89 milyon TL ve İran’daki yatırımlar için 97 milyon TL olmak üzere geçen yıla oranla yüzde 30’luk artışla toplam 186 milyon TL yatırım bütçesi öngörüldüğünü kaydetti.

Açıklamada verilen bilgilere göre, GÜBRETAŞ, 2018 yılında Türkiye’nin farklı noktalarında lojistik yatırımlarını sürdürürken, Yarımca Tesisleri’nde de gelecek yılların planlamasında önemli yer tutan liman genişletme çalışmalarını başlatacak.