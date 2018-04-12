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Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançları, artan jeopolitik risklerin etkisiyle gram altının fiyatı dün, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 lirayı gördü.

Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançları, artan jeopolitik risklerin etkisiyle gram altının fiyatı dün, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 lirayı gördü.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:22
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Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Gram altın, dolar kuru ile altının ons fiyatındaki değer kazançları ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 liraya ulaştı.

Gram altın, özellikle son zamanlarda Suriye'de artan jeopolitik risklerin etkisiyle değer kazanan dolar kurundan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan, artan risklerin ve döviz kurunun etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı, dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 lirayı gördü. Bu yılın ilk aylarında yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın, 12 Nisan itibarıyla yatırımcısına yaklaşık yüzde 13 getiri sağlamış oldu.

Altının ons fiyatı ise ABD ve Rusya'nın dün birbirleri ile ilgili Suriye konusunda yaptığı açıklamaların küresel piyasalarda yarattığı risk algısının etkisiyle 25 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.365,4 dolara çıktı. Güvenli liman algısıyla talebi artan altının ons fiyatı, yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 3,5 prim sağladı.

"Yeni zirvelerin denenmesi beklenebilir" 

Alnus Yatırım Hazine Müdür Yardımcısı Melih Ortakçı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu ve Suriye ekseninde artan jeopolitik riskler, özellikle ABD ve Rusya arasındaki gerilimin tırmanmasının, risk iştahının azalmasına ve altına olan talebin artmasına neden olduğunu söyledi. 

Ortakçı, hem global endişelerin hem de yurt içi risklerin hızla artması, dolar/TL'nin 4.1940'ı test etmesi, ons altının da değer kazanmasının gram altının yeni zirveleri test etmesine neden olduğunu ifade etti.

"Altının ons fiyatında 1.435 dolara doğru bir hareket başlayabilir" 

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da altının ons fiyatının 1.360 doların üzerinde kalıcı olması halinde yeni bir dönemin başlayabileceğini, bu çerçevede 1.435 dolar seviyesine doğru bir hareket başlayabileceğini söyledi. 

"Alımdan ziyade satım fırsatının oluştuğu bir dönemdeyiz"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci ise altının gram fiyatının 180 liranın üzerinde yerleşmesinin 185 lira ve üzerine doğru tepkilerin oluşmasını sağlayabileceğini ifade eden Cevizci, "Gram altında, alımdan ziyade satım fırsatının oluştuğu bir dönemdeyiz." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Gram AltınDolar KuruDolarEkonomi
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