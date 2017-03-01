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Gram altın şubatta frene bastı

Gram altın, Eylül 2016'dan itibaren 5 ay boyunca kazandırdığı yatırımcılarına şubatta kaybettirdi.

Gram altın şubatta frene bastı

Gram altın, Eylül 2016'dan itibaren 5 ay boyunca kazandırdığı yatırımcılarına şubatta kaybettirdi.

01 Mart 2017 Çarşamba 15:34
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Gram altın şubatta frene bastı

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın, 5 aylık yükselişinden sonra şubatta yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar/TL'deki yükselişe paralel Eylül 2016'dan itibaren 5 ay boyunca yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 18 getiri sağladı. Şubat ayında fiyatı gerileyen gram altın, bu dönemde yatırımcısına yüzde 0,41 kaybettirdi.

Alan Yatırım Menkul Değerler Kıdemli Analisti Eda Önder Öztürk, yaptığı açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde TL cinsinden varlıkların seyrinde görülen negatif ayrışmanın etkisiyle gram altında görülen yükselişin, bir süredir TL'nin bu süreci telafi etme çabası nedeniyle yerini sakin bir seyre bıraktığını söyledi.

Öztürk, Donald Trump dönemi ile birlikte genişleyici maliye politikalarının devreye girecek olmasının ABD ekonomisine ilişkin enflasyon ve büyümede artış beklentisi yarattığını ifade ederek, "ABD'de yeni yönetim ile birlikte maliye ve dış ticaret politikasında yaşanması beklenen değişimlerin Fed'in para politikasına da yansıması bekleniyor. Ancak söz konusu enflasyon ve büyüme beklentileri şişirilmiş ve dolar cephesinde fiyatların içerisine yerleşmiş durumda." diye konuştu. 

"2017, belirsizlik unsurunun fazlası ile konuşulacağı bir yıl olabilir"

Eda Önder Öztürk, piyasaların dolar için pozitif, altın için negatif senaryoyu fazlasıyla fiyatladığını belirterek, Trump'ın büyüme reformlarının gerçekleşmeme olasılığı gibi belirsizliklerin ise piyasalar tarafında hiçbir şekilde fiyatlanmadığını söyledi.

Belirsizliklerin fiyatlanması durumunda altına olan ilginin biraz daha artacağını düşündüğünü kaydeden Öztürk, yıl sonuna kadar piyasalarda belirsizlik unsurunun fazlasıyla konuşulacağını söyledi.

"Dolar tarafını izlemeye devam edeceğiz"

AA Finans Analisti İslam Memiş de ocak ayında dolar/TL'nin 3,94 seviyesini test etmesinin ardından altının gram fiyatının tüm zamanların zirvesi olan 151,63 liraya yükseldiğini hatırlatarak, dolar kurunda yaşanan yükselişlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) almış olduğu tedbirler ve hükümetin teşvikleriyle yerini sert düşüşlere bıraktığını söyledi.

Şubat ayı genelinde düşüş trendinde olan dolar kurunun geçen hafta 3,5561 seviyesine kadar gerilediğini belirten Memiş, dolar kurunda yaşanan gelişmelerin altının gram fiyatını direkt etkilemesi nedeniyle dolar tarafını izlemeye devam edeceklerini, dolar kurunun düşmesinin yurt içi piyasalarda altının gram fiyatında gerilemelere neden olduğunu kaydetti.

Memiş, geçen ay altının gram fiyatında 142-146 lira aralığında işlemler gerçekleştiğini hatırlatarak, "Altının gram fiyatının referandum sonucu açıklanana kadar 140-148 lira arasında, geniş bir bant aralığında hareket etmesini bekliyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gram AltınDonald TrumpAltın
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