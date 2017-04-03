Gram altın haftaya düşüşle başladı

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 145,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, cuma günü 145,0-146,2 lira bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,08 artışla 146 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 145,3 liraya kadar gerilese de dolar kurundaki artışın etkisiyle kayıplarını telafi ederek saat 10.55 itibarıyla 145,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket ederek haftayı 1.249,1 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybıyla 1.246,0 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ikinci çeyreğine altın fiyatlarının düşüşle başladığına dikkati çekerek, nisan ayında altının gram fiyatının yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanacak hareketlere göre yönünü belirleyeceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının gram fiyatında 142-146 lira bandının takip edileceğini dile getiren Memiş, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini ifade etti.