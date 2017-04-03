Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88901
ALTIN
145.832
DOLAR
3.6429
STERLIN
4.5604
EURO
3.8878
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
FETÖ'cü yüzbaşıdan itiraf
Petkim'den RES açıklaması
Petkim'den RES açıklaması
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar

Gram altın haftaya düşüşle başladı

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 145,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Gram altın haftaya düşüşle başladı

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 145,8 lira seviyelerinde dengelendi.

03 Nisan 2017 Pazartesi 11:20
13 Okunma
Gram altın haftaya düşüşle başladı

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 145,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, cuma günü 145,0-146,2 lira bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,08 artışla 146 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı 145,3 liraya kadar gerilese de dolar kurundaki artışın etkisiyle kayıplarını telafi ederek saat 10.55 itibarıyla 145,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket ederek haftayı 1.249,1 dolardan tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybıyla 1.246,0 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ikinci çeyreğine altın fiyatlarının düşüşle başladığına dikkati çekerek, nisan ayında altının gram fiyatının yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanacak hareketlere göre yönünü belirleyeceğini kaydetti.

Teknik açıdan altının gram fiyatında 142-146 lira bandının takip edileceğini dile getiren Memiş, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Haftanın Ilk Işlem GünüAltınGram AltınGram Altın Haftaya Düşüşle Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunma sanayisinden Brezilya çıkarması
Savunma sanayisinden Brezilya çıkarması
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Petkim'den RES açıklaması
Petkim'den RES açıklaması
Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
Martta en fazla sivri biberin fiyatı arttı
Portakalın fiyatı arttı, yeşil soğan ve salatalık ucuzladı
Portakalın fiyatı arttı, yeşil soğan ve salatalık ucuzladı
Borsa liginde tek kazandıran futbol takımı
Borsa liginde tek kazandıran futbol takımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ