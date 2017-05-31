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Gram altın güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan gram altın, 144 liranın altında dengelendi.

Gram altın güne düşüşle başladı

Güne düşüşle başlayan gram altın, 144 liranın altında dengelendi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:11
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Gram altın güne düşüşle başladı

Dün,143,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 144,1 liradan tamamladı.

Gram altındolar/TL'nin 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesine paralel düşüşünü bugüne de taşıdı ve saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 143,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 961 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü değer kaybıyla 1.262,6 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.263,3 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan'ın, dün yaptığı açıklamada, "bu yıl 2 faiz artışı olabileceğini" ifade etmesinin, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde toparlanmalara, emtia fiyatlarında ise düşüşlere neden olduğunu söyledi.

Memiş, dün altının ons fiyatının 1.270 doları, gram fiyatının ise 146,3 lira seviyesini test ettiğini hatırlatarak, direnç seviyelerini test eden altın fiyatlarında kar satışlarının hızlandığını kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verisi öncesinde altın fiyatlarının satış baskısı altında kalabileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.250 doların destek, 1.270 doların ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altının gram FiyatıAltınEkonomiDolarTL
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