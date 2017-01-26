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Gram altın 147 liranın altına geriledi

Altının gram fiyatı, dünkü kazançlarını geri vererek 147 liranın altına indi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.

Gram altın 147 liranın altına geriledi

Altının gram fiyatı, dünkü kazançlarını geri vererek 147 liranın altına indi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.

26 Ocak 2017 Perşembe 11:44
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Gram altın 147 liranın altına geriledi

İSTANBUL  - Altının gram fiyatı, dünkü kazançlarını geri vererek 147 liranın altına indi.

Altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle serbest piyasada 146,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 146,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.

Gram altın, dün 148,3 lirayı görmesinin ardından günü 147,5 liradan tamamlamıştı.

Uluslararası piyasada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 23 Aralık 2016 tarihinden beri yükseliş trendinde hareket eden ons altın, bu hafta gördüğü 1.220 dolar seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. Bugün düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.196,4 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün ABD'de artan risk iştahı ile borsalarda tüm zamanların en yüksek seviyelerinin görüldüğü, buna bağlı olarak da emtia fiyatlarının satış baskısı altında kaldığını söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlerle birlikte altının ons fiyatında tahmin ettiği düşüşlerin başladığını dile getiren Memiş, "Küresel borsalarda ve faizlerde yaşanan toparlanma, piyasalarda yatırımcıların altın talebini yavaşlatırken, dolar talebinin de artmasına neden oldu." dedi.

Memiş, altının ons fiyatındaki gerilemenin 1.180 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini tahmin ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) 1 Şubat'ta açıklayacağı faiz kararına kadar altın fiyatlarında dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Altının gram fiyatında ise dolar kuruna bağlı hareketlerin devam ettiğine değinen Memiş, gram fiyatının bugün 145,50-147,50 lira aralığında işlem görebileceğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatlarÖnce Vatan Gazetesi
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