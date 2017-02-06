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Girişimciler iş yeri açmadan önce KOSGEB'e başvurabilecek

KOSGEB Başkanı Biçer, "Yeni süreçte girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı." dedi.

Girişimciler iş yeri açmadan önce KOSGEB'e başvurabilecek

KOSGEB Başkanı Biçer, "Yeni süreçte girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı." dedi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:24
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Girişimciler iş yeri açmadan önce KOSGEB'e başvurabilecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, yaptığı açıklamada, "Girişimcilik Destek Programı"nı değerlendirdi. Türkiye'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını hedeflediklerini belirten Biçer, bu çerçevede girişimcilerin iş kurma konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla söz konusu program kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Biçer, Girişimcilik Destek Programında yeni düzenleme yapıldığına dikkati çekerek, "1 Şubat'ta başlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırdık. Yeni süreçte, girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB'e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı." diye konuştu.

"Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkı var"

Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Biçer, oluşturulan kurullar tarafından işletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formlarının, kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, karlılık ve potansiyel sektörel fırsatlar gibi konularının değerlendirileceğini ve olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceğini anlattı.

Biçer, başvurusu onaylanan girişimci adaylarının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerektiğinin altını çizerek, bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvurularının reddedileceğini vurguladı.

Girişimci adaylarının en fazla 3 başvuru hakkının bulunduğuna işaret eden Biçer, "Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında, girişimci adayının başvuru hakkı kayboluyor ve bir girişimci bu destek programından yalnızca bir kez faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Biçer, Girişimcilik Destek Programında yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini kuran ancak KOSGEB'e müracaat etmeyen girişimcilerin de en geç 31 Aralık 2017'ye kadar başvurarak, programdan faydalanabileceklerine değindi. Biçer, bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilere onay verileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosgebRecep Bi̇çerGirişimcilik Destek Programı
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