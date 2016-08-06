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Girişimciler '15 Temmuz' markasının peşinde

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlayan "demokrasi nöbeti" birçok girişimci için ilham kaynağı oldu.

Girişimciler '15 Temmuz' markasının peşinde

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlayan "demokrasi nöbeti" birçok girişimci için ilham kaynağı oldu.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 13:50
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Girişimciler '15 Temmuz' markasının peşinde
ANKARA

Halkın 15 Temmuz darbe girişimine gösterdiği tepki ve oluşan duyarlılık, ekonominin çeşitli alanlarında faaliyette bulunan ya da bulunmayı planlayanları harekete geçirdi. 

Bu süreçte ortaya çıkan unsurları ve sembolleri markaya dönüştürmeyi amaçlayan girişimciler, marka tescili için Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) kapısını çaldı.

Geçen süre içinde Enstitüye "15 Temmuz", "15 Temmuz Darbesi", "Demokrasi Nöbeti", "onbeştemmuzdestani", "15 Temmuz Demokrasi Hareketi", "15 Temmuz Gayrimenkul", "15 Temmuz Cumhuriyet Kolejleri" ve "15 Temmuz TV" markalarının tescili için başvuruldu.

Başvurular, özellikle "eğitim ve öğretim hizmetleri", "sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme", "spor, kültür ve eğlence hizmetleri", "dergi, kitap, gazete", "film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri" gibi faaliyet alanlarında yoğunlaştı.

TPE'ye yapılan başvurulara göre, "15 Temmuz TV" markasıyla radyo ve televizyon yayını ile internet servisi sağlama hizmetleri yürütülmesi planlanıyor.

Girişimcilerden biri "15 Temmuz" markasıyla giysi, çorap, fular, şal, bandana, eşarp, kemer, ayakkabı, terlik, sandalet, şapka, kasket, bere, takke ve kep üretmeyi amaçlıyor.

Bir başka girişimci ise "15 Temmuz" markasıyla "yiyecek ve içecek sağlanması", "geçici konaklama", "gündüz bakımı (kreş)", "hayvanlar için geçici barınma sağlanması" gibi hizmetlere yönelik faaliyet göstermeyi hedefliyor.

"onbeştemmuzdestani" markasıyla da kırtasiyeden kozmetiğe, oyuncaktan çikolataya birçok ürün ve hizmet için tescil talebinde bulunuldu.

AA

Son Güncelleme: 06.08.2016 14:06
Anahtar Kelimeler:
GirişimciTemmuz - Önce Vatan Gazetesi
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