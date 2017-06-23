Giresun'da hayvancılığa 1 milyon lira destek

GİRESUN

Giresun'da bu yıl yapılacak modern hayvancılık tesisleri için 1 milyon 155 bin lira destek verileceği bildirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, yazılı açıklamasında, DAP, GAP, KOP ve DOKAP illerinde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Kararı çerçevesinde 2017 yılı için yüzde 50 hibeli ahır/ağıl sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Bu kapsamda Giresun'da 2017 yılında 15 yeni ahır yapımı projesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylandığını ifade eden Angın, yatırımın toplam tutarının 2 milyon 334 bin liralı olduğunu aktardı.

Bu rakamın 1 milyon 155 bin lirasının çiftçilere karşılıksız hibe olarak verileceğini kaydeden Angın, "İlimizde 2014 yılından beri uygulanmakta olan bu hibe programının, hayvancılık alt yapısının iyileştirilmesine katkı sağladığı ve aile işletmelerinin eski sistem yetiştiricilikten kurtularak daha sağlıklı ve modern şartlarda yürütüldüğü görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.