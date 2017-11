Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Ben de GDO'ya karşı olan bir insanım

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et satışına ilişkin, "Et almaya zorlanan, kasaba gelip 100 gram et alan insanlar var. Ben vicdanen rahatım. Piyasayı göreceğiz, gerekirse revize edeceğiz" dedi.

Bakan Fakıbaba, Aydın programı kapsamında Koçarlı ilçesinde Çakırbeyli Mahallesi'nde keçi sütü bazlı bebek maması üreten bir işletmenin açılışını gerçekleştirdi.

Bebek maması üretiminde Türkiye'nin artık ithalatı bırakacağını dile getiren Fakıbaba, bu firmadan ihracat yapmasını istediklerini söyledi.

Yurt dışı ziyaretleri sırasında ülkenin gücünü daha iyi anladıklarını kaydeden Fakıbaba, 15 Temmuz oyununu hazırlayan belirli ülkelerin de Türkiye'nin gücünden ve gelişmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Adnan Menderes'in köyünü ziyaret etti

Bakan Fakıbaba, daha sonra merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in evinin bulunduğu mahalleyi ziyaret etti, Menderes'in adının yer aldığı levhanın asılı olduğu Demokrasi Çınarı önünde dua etti.

Köy meydanında vatandaşlarla konuşan Fakıbaba, Menderes'in evinin önünden geçerken demokrasiye ve hürriyete yeniden sahip çıkmak gerektiğini bir kez daha hatırladıklarını ifade etti.

Fakıbaba, Türk halkının büyük saygı duyduğu demokrasi şehidi Adnan Menderes'in köyünde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu köyün demokrasi adına gençlere çok şey söylemesi gerektiğine inanıyorum. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, masum insanların nasıl şehit edildiğinin buraya gelip görülmesi gerekiyor. Çocuktum çok hatırlamıyorum ama rahmetli anam babam çok üzülmüş ağlamıştı. İnşallah demokrasimiz bütün hızıyla devam eder kesintiye uğramaz." diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimine değinen Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Şimdi mukayese ediyorum. Gerçekten cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha burada inanarak söylüyorum. İnşallah bir daha bu kesintiler olmaz. 60, 72, 80, 97'li yılların, 15 Temmuz'un bize ne kadar büyük darbe vurduğunu bütün Türk halkı biliyor. Birlik beraberlik içinde olacağız. İnsanlar farklı düşünebilir, bana göre farklılık zenginliktir. Bunu böyle görmemiz lazım."

Meydandaki bir kahvehanede gençlerle sohbet eden Bakan Fakıbaba, Türkiye'de istihdama büyük önem verdiklerini, özellikle gıda ve tarım alanında çalışacak personelin çok önemli olduğunu anlattı.

"Ben de GDO'ya karşı olan bir insanım"

Bir üniversite öğrencisinin GDO'lu ürün ithalatına ilişkin sorusuna Fakıbaba, "Biz bunları besin olarak kullanmıyoruz. Hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Ben de GDO'ya karşı olan bir insanım. İnsan gıdası olarak kullanılmıyor. Bütün dünyanın, bütün Avrupa'nın yapmış olduğu şeylerden biridir. Bizim gıdalarımızda GDO'nun olmadığı bilgisini verebilirim." yanıtını verdi.

Bakan Fakıbaba, kahvehaneye gelen bir kasabın "ucuz kırmızı et projesi nedeniyle zarar ettiğini" söylemesi üzerine, "Sizin rakibiniz değilim ama etin 50 liraya çıkması doğru değil. Piyasayı gözleyelim, ben seni mağdur etmeyeceğim. Sen benim kardeşimsin ama 80 milyonu düşünmek zorundayım. Et almaya zorlanan, kasaba gelip 100 gram et alan insanlar var. Ben vicdanen rahatım. Piyasayı göreceğiz, gerekirse revize edeceğiz." dedi.