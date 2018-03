Gıda sanayisinin parlayan yıldızı Karaman

Gelişmekte olan gıda sanayisi ile ön plana çıkan Karaman'da, Türkiye'de üretilen bisküvi, kek, çikolata gibi ürünlerin yüzde 30'unun imalatı yapılıyor.

Türkiye'nin elma ve buğday üretiminde önde gelen illerinden Karaman, gelişmekte olan gıda sanayisi ile de dikkati çekiyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 50'ye yakın irili ufaklı bisküvi fabrikasında üretim yapılıyor. Bisküvinin yanı sıra kek ve gofret gibi gıda maddelerinin de üretildiği tesisler, OSB'deki un, ambalaj ve makine imalat fabrikaları ile koordineli çalışıyor.

Yeni yatırımlarla her geçen yıl büyüyen fabrikalarda 15 bin işçi çalışıyor. 1960'lı yıllarda küçük fırınlarda, atölyelerde üretime başlayan tesislerin birçoğu bugün kendi markasını oluşturmuş durumda. Kuruldukları yıllarda sadece birkaç çeşidin üretildiği fabrikalarda, bisküvi, kek, gofret ve şekerleme çeşitlerinin her türlüsünü bulabilmek mümkün. Her fabrikanın üretimi arasında en az 100 çeşit ürün bulunuyor.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Toktay, ilde bisküvi üretiminin 1960'lı yıllarda küçük işletmelerde başladığını söyledi.

"Her tesisin Ar-Ge birimleri var"

Kendine güvenen girişimcilerin öz sermayeleri ile tecrübelerini birleştirerek bu küçük işletmeleri dev fabrikalara dönüştürdüğünü belirten Toktay, şöyle devam etti:

"O yıllarda kurulan tesislerin şimdi tamamına yakını artık birer marka. Her yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ilk 100 firma arasında artık Karaman'dan 8-10 firma yer alıyor. Her tesisin Ar-Ge birimleri var. Teknoloji yakından takip ediliyor. Artık bisküvinin yanında kek, kraker, gofret ve şekerleme ürünleri de üretiliyor. Bu ürünlerin hepsinin onlarca çeşidi var."

Bisküvi sektörünün OSB'de başka sektörlerin de önünü açtığına dikkati çeken Toktay, "Onlarca un fabrikası var. Sanayici eskiden kurduğu fabrikanın makinesini yurt dışından getirirken bugün Karaman'da yaptırabiliyor. Bu makine imalat firmaları dünyanın her yerine gidip bisküvi, gofret fabrikaları kuruyor. Artık ambalajını kendi tasarlıyor, kendi üretiyor. Bunlar önemli avantajlar." diye konuştu.