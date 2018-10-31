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Gıda fiyatlarındaki spekülasyona yakın takip

Gıda ve ürün piyasaları ile ürün fiyatlarındaki oynaklıkların yakından izlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde piyasa bilgi ve izleme sisteminin oluşturulması sağlanacak.

Gıda fiyatlarındaki spekülasyona yakın takip

Gıda ve ürün piyasaları ile ürün fiyatlarındaki oynaklıkların yakından izlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde piyasa bilgi ve izleme sisteminin oluşturulması sağlanacak.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
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Gıda fiyatlarındaki spekülasyona yakın takip

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki iklim koşulları, yağış rejiminde görülen değişimler ile ürün piyasalarındaki spekülatif ve manipülatif hareketler, tarımsal ürün piyasalarındaki arz-talep dengesini ve tüketici fiyatlarını yakından etkiliyor. Gıda fiyatlarında talep yönlü artışlar görülürken, döviz kurlarındaki yükseliş sonucu yurt içi fiyatlardaki artışlar önemli seviyelere çıktı.

Gıda fiyatlarındaki artışların önlenmesine yönelik çalışmalar hızlandırılırken, fiyat artışlarını kısmen engelleyebilmek adına gıda arz zincirine ilişkin kayıt sistemi güçlendirilecek, lisanslı depoculuk yaygınlaştırılacak, yaş meyve-sebze tedarik zincirinde lojistik altyapılar ve yatırımlar iyileştirilecek. Ürünlerin paketleme, nakliye, depolama ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belirlenecek.

Ürün İhtisas Borsası 2019'da faaliyette

Pazarlama zincirinin etkinleştirilmesi ve etkin stok yönetimiyle haller, ürün ihtisas borsaları ile vadeli işlem ve opsiyon borsalarının işlem hacimlerinin artırılarak daha yönlendirici ve etkin hale getirilmesi için adımlar atılacak. Uzun süreli depolanabilir nitelikteki tarımsal ürünlerde arz sürekliliğinin ve fiyat istikrarının desteklenmesi için lisanslı depoculuk sistemi geliştirilecek, elektronik ürün senetlerinin bir finansal varlık olarak kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünleri temsil eden elektronik ürün senetlerinin ülke genelinde tek bir platformda işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi, 2019 yılında faaliyete geçirilecek.

Ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirindeki kayıpların azaltılması, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacak. Üretici örgütlerinin pazara erişimi kolaylaştırılacak.

Toptancı hallerinin daha etkin çalıştırılmasına ve modernizasyonuna yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak, modernizasyona yönelik yatırımlar desteklenecek. Toptancı hallerindeki tüccar sayısı ve işlem hacminin artırılması ile üreticilerin hallerde daha fazla yer alması sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, tarımsal girdi ve ürün fiyat oynaklıklarının izlenmesi, rekabetin korunması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesine yönelik piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak. Sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması ve piyasaların etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak bu sistemin düzenli olarak çalışır tutulması için bakanlık bünyesinde bir birim oluşturulacak. Bu sistemin, diğer kurumların ortak kullanımına açılması da sağlanacak.

Yem sorunu için çalışma

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta damızlık materyal üretimi ile yetiştiricilik yapan işletmelerin ölçeğinin büyütülmesine yönelik uygulamalar etkinleştirilecek. Bu kapsamda, küçükbaş hayvancılıkta da damızlık hayvan ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için destekleme politikası oluşturulacak.

Hayvancılık üretiminin artırılması için mera ıslah çalışması hızlandırılacak, kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapı geliştirilecek. Kiralanan mera alanlarında, ticarete konu olmayacak şekilde mera bitkilerini ekimi yapılabilecek. Meraların kullanımındaki mülkiyet ve kullanım hakkı sorunları, tarımsal üretimi destekleyecek şekilde yeniden ele alınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programıürün Piyasaları
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