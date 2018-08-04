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Gezi ve eğlence için gelen yabancı turist sayısı yüzde 41 arttı

Türkiye'ye yılın ikinci çeyreğinde gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 6 milyon 383 bin 955'e ulaştı.

Gezi ve eğlence için gelen yabancı turist sayısı yüzde 41 arttı

Türkiye'ye yılın ikinci çeyreğinde gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 6 milyon 383 bin 955'e ulaştı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:31
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Gezi ve eğlence için gelen yabancı turist sayısı yüzde 41 arttı

Türkiye'yi yılın ikinci çeyreğinde gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için ziyaret eden yabancıların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 6 milyon 383 bin 955 oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilerden derlediği bilgilere göre, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 kişiye ulaştı.

Bunların yüzde 89'unu 9 milyon 855 bin 102 kişi ile yabancılar, yüzde 11'ini ise 1 milyon 212 bin 885 kişi ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

Türkiye'yi gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, 6 milyon 383 bin 955 olarak belirlendi.

Eş-dost ziyaretine 1 milyon turist geldi

Ayrıca Türkiye'ye arkadaş ve akrabalarını ziyaret etmek amacıyla 1 milyon 92 bin 169, bir yıldan az süreli eğitim, staj için 29 bin 312, sağlık ve tıbbi nedenlerle de 127 bin 377 yabancı geldi.

Türkiye'ye yılın ikinci çeyreğinde dini, hac gibi nedenlerle 13 bin 837 yabancı gelirken, 370 bin 554 kişi de alışveriş amacıyla ziyarette bulundu. İş amaçlı gelenlerin sayısı ise 521 bin 613 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'ye diğer nedenlerle 412 bin 586, transit geçiş için de 9 bin 205 kişi uğradı.

Gurbetçi ziyaretlerinin yüzde 56'sı akrabaya

Türkiye'yi ziyaret eden 1 milyon 212 bin 885 yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşının yüzde 56'sı arkadaş ve akraba ziyareti sebebiyle ülkeye geldi.

Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden gurbetçilerin oranı ise yüzde 26,6 oldu.

Türkiye'ye bir yıldan az süreli sağlık ve tıbbi nedenlerle 30 bin 45, eğitim, staj için 2 bin 613, dini, hac gibi nedenlerle 327, alışveriş için de 12 bin 83 gurbetçi ziyarette bulundu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından iş amaçlı gelenlerin sayısı ise 63 bin 681 olarak belirlendi.

Yurt dışına en çok gezmek için çıktık

Verilere göre, vatandaşların yurt dışı ziyaretlerinde ise en büyük payı gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler aldı. Yılın ikinci çeyreğinde seyahat eden 2 milyon 194 bin 58 vatandaşın yüzde 40,3'ünü bu amaçlı yapılan ziyaretler oluşturdu.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında vatandaşların yurt dışı seyahatinde yaklaşık yüzde 10'luk azalma kaydedildi.

Ayrıca arkadaş ve akraba ziyareti için 446 bin 319, bir yıldan az süreli eğitim, staj için 43 bin 975, sağlık ve tıbbi nedenlerle 3 bin 33, dini, hac gibi sebeplerle 154 bin 759, alışveriş için 20 bin 218, iş seyahati için de 453 bin 900 yurt dışı ziyareti gerçekleştirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GeziEğlenceSportifTüikKültür Ve Turizm Bakanlığı
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