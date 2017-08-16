Gerilen Türkiye-Almanya İlişkileri Normale Dönmeli

Her iki ülkede de yatırımları olan, yine her iki ülke cumhurbaşkanları tarafından Devlet Hizmet Üstün Nişanı sahibi Şahin, NRW Başbakanı Armin Laschet ile basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Türkiye ile Almanya arasındaki önemli ticari ilişkilere dikkati çeken Şahin şunları söyledi:

“Almanya 40 Milyar Euro ticaret hacmiyle en büyük ticari partnerimiz ve aynı zamanda en çok turistin geldiği çok önemli turizm partnerimizdir. 3 milyona yakın Türkün yaşadığı ve önemli tarihsel geçmişi olan bu iki büyük ülkenin bu coğrafyada dost olması gerekli. Sorun varsa bunların konuşulup, tartışılıp çözülmeli. İş dünyası olarak iki ülkede de yatırımlarımız var. On binlerce kişiye iş veriyoruz. Ekonomi bu yaşanan olaylardan son derece etkileniyor, dolayısıyla bu gergin havayı gidermemiz lazım. Hükümetimizin geçen hafta yaptığı toplantı çok önemliydi. Alman firmaların temsilcileri olarak Başbakanımızla bir araya geldik. Bu diyaloglar hem dış yatırımlarımız, hem turizm gelirlerimiz, hem de Almanya’da yaşayan Türkler için çok önemli. Daha geniş çapta diyalog kurulması gerekir. Bürokratlar, sanatçılar, bilim adamları, sivil toplum örgütleri devreye girmeli. Biz iş dünyası olarak bu işin öncüsü oluyoruz ve elimizden gelen katkıyı yapacağız.



Şahin, Laschet ile yapılan görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "Laschet benim uzun zamandır tanıdığım ve entegrasyon, eğitim konusunda değişik platformlarda birlikte çalıştığım Türk dostu olan bir politikacı. Aynı zamanda CDU Partisi’nde Merkel’den sonra en güçlü politikacı. Ve şimdide 1 milyondan fazla Türkün yaşadığı Almanya’nın en büyük eyaletinin başbakanı oldu.

Laschet, Türkiye ile Almanya’nın ilişkilerinin normale dönmesi , özellikle iş dünyasının ve burada yaşayan Türklerin zarar görmemesi için ileriye yönelik bazı adımlar atılmasının şart olduğunu ve bu konuda elinden geleni yapacağını ifade etti.." dedi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan NRW'nin Başbakanı Laschet, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'i kabulü öncesi açıklamada bulundu.

Laschet, Kemal Şahin’le dostluklarının Entegrasyon Başkanlığı yaptığı dönemlerde başladığını ve o günden bu güne farklı platformlarda çok farklı çalışmalar yaptığını söyledi. Şimdi de Eyalet Başbakanı olarak Şahin’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:



“İlişkilerimizin daha iyi duruma gelebilmesi için elimden geleni yapacağım”

“ Türk-Alman ilişkileri politik sorunlar sebebiyle zor durumda. Türkiye Almanya için çok önemli bir partner. Başbakan olduğum eyalette 1 milyon Türk yaşıyor ve bu yaşanan gerilim onları da olumsuz etkiliyor. Bu kadar yakın olduğumuz bir ülkeyle ilişkilerimizi düzeltmemiz şart. Politik tartışmalar ne olursa olsun ekonomik ve politik açıdan ilişkilerimizin daha iyi duruma gelebilmesi için elimden geleni yapacağım. İki ülke olarak karşılıklı ilişkilerimizi sürdürüp önemli konular üzerinde konuşup tartışmalıyız. Türk ekonomisinin gerek Almanya gerekse Avrupa ile sıkı ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. Biz de Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti olarak Türkiye ile sıkı iş birliğini destekliyoruz." dedi.