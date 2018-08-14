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"Gereken tüm araçları devreye sokacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz." dedi.

"Gereken tüm araçları devreye sokacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 16:40
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"Gereken tüm araçları devreye sokacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumuna katıldı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz." dedi.

"Firmaları rahatlatmaya devam edeceğiz"

Albayrak, şöyle konuştu:

"Bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve düzenlemesinde bir noktaya geldik. Kur artışından etkilenen firmaları tespit ederek, firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakSeta
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